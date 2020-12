La tendencia es volver a las raíces, a la naturaleza

“Necesitamos conectividad, sin conectividad no hacemos nada”, es uno de los requisitos que, sin perder el optimismo y la convicción, destacó la empresaria y reconocida dirigente turística desde Puerto Iguazú, Patricia Durán Vaca. Confía en la capacidad de recuperación y de resiliencia de los empresarios del turismo y de la capacidad de sus equipos.

Volver a las bases, atender al turismo en forma personalizada y echar mano a las herramientas digitales para atraer a los turistas de Europa, EEUU y de otros países que colmaban Cataratas del Iguazú y otros destinos de Misiones.

La presidente de la Federación de Turismo de Misiones, y nueva presidente de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones (CAMEM), sostuvo que “las líneas aéreas son las que nos van a marcar un norte” en la nueva normalidad impuesta por la pandemia de coronavirus”. Confía en la tracción de los sitios de naturaleza como las Cataratas del Iguazú y toda Misiones, pero recomendó rápida reacción y planificación estratégica en épocas de buenos ingresos.

Esto significa que las empresas deben guardar recursos para afrontar las crisis. Destacó la tendencia de buscar naturaleza como recomienda la Organización Mundial del Turismo, acentuar la atención personalizada de los viajeros, cuidar las formas de pago y de crédito corto para evitar las deudas que deja esta crisis. “Uno va en esa tendencia de volver al turismo regenerativo, a volver a la esencia, a ver la naturaleza, descubrirla”, dijo la empresaria.

La capacidad de resiliencia, el uso de la tecnología, la enseñanza en el pago y devolución, el nuevo aprendizaje de protocolos inexistentes hasta hoy, el trabajo mancomunado con el gobierno, y la atención personalizada de cada turista, son otras consignas de este período de pandemia.

Durán Vaca destacó “el trabajo mancomunado”, con apoyo del gobierno, clave en estas situaciones como la pandemia, en que cayeron empresas que quizás no vuelvan a abrir. “Muchas empresas, lamentablemente, difícilmente vuelvan a abrir, pero si nos unimos podemos afrontar crisis como esta”, dijo apenada.

“Vamos a sobrevivir todos de la mano, de alguna forma u otra porque no nos queda otra. Tuvimos crisis anteriores, muchas, pero fueron solo económicas, ahora fue una crisis social y de salud, con una multiplicidad de cuestiones”, dijo Duran Vaca. La dirigente gremial empresaria señaló que en Iguazú se reinventaron como empresas y creyeron en una “fuerte salida”. “Y teníamos una fuerte salida. Pero en este momento sentimos que no tenemos una fuerte salida sobre todo nuestra actividad, porque nuestra actividad es de recreación”.

VM: Un año distinto, dramático, con todos los componentes que ya conocemos, ¿cuál es su análisis de lo que sucedió este año 2020? ¿Cómo ha impactado?. Y mirando de aquí a futuro, ¿cuál es su visión?

– El impacto del COVID-19 es algo que nadie esperaba. De un día para el otro se cerraron las puertas. No hubo previsibilidad, por lo tanto, quedaron muchas deudas de los proveedores y de los clientes, uno no pagó, el otro quedó sin cobrar, quedamos ahí en medio del sándwich. Quedar en un brete así trae sus consecuencias. Con el tiempo se logró concientizar ambas partes para que el próximo año se regularice esa cuestión. Uno de los temas más dramáticos fue el de la devolución a los pasajeros que habían cancelado. Fue una enseñanza, increíblemente bajo lo malo, algo bueno de decir estamos aprendiendo a hacer determinadas cosas que nunca antes fueron hechas ni pensadas.

VM:¿Ante lo impensado cuál fue la actitud?

– Debimos acomodarnos. Cómo sobrevivir en estos nueve meses. Fue fundamental el ATP, la apoyatura nacional que tuvimos en ese aspecto. También la provincial, en los últimos tiempos tuvimos también un soporte en gran consideración.

VM: ¿Fue relevante la mano tendida del Estado?

– Fue fundamental para llegar. Me apena que muchos quedaron en el camino y que directamente cerraron restaurantes y hoteles a nivel nacional, y también en Iguazú, que no creo que vuelvan a abrir. Por eso es muy importante la estrategia de cada empresa cómo ejerce y también las asociaciones cómo se nuclean, de hacer un trabajo mancomunado. Los líderes en ese aspecto, con los reclamos de todos nosotros, creo que nos encolumnamos en decir ‘vamos a sobrevivir todos de la mano, de alguna forma u otra porque no nos queda otra’. Hace más de 30 años que estamos la mayoría, 20 años que estamos en el sector, y de este aprendizaje lo que más relevamos es la solidaridad.

VM: ¿Qué cambiaría si tuviera que repetir o revisar la experiencia o dejar escrito para generaciones futuras, si vuelve a ocurrir? ¿Qué cambiaría o haría de distinto a partir de enero, febrero o marzo?

– La pregunta es excelente. Primero, como empresaria, te diría que siempre habrá pandemias, hay que estar preparados. Estamos preparados a los anteriores porque en todos estos años hemos tenido muchas crisis, pero ninguna como esta, porque las crisis que teníamos eran solo económicas. Ahora fue una crisis social, de salud; fue una multiplicidad de cuestiones y anteriormente se decía en las crisis ‘la sobrevivencia se da mucho si se tiene en cuenta de cada actividad y sobre todo de la posibilidad de reinventarme como empresa’. Y teníamos una fuerte salida. Y en este momento sentimos que no tenemos una fuerte salida sobre todo nuestra actividad, porque nuestra actividad es de recreación y el pasajero que teníamos en este lugar, que venían siempre y el que sale al mundo, era un pasajero que lo tenía como estancia de esto que estamos haciendo, de charla. No existía el Zoom como tal, ahora lo que estamos haciendo es mostrar el paisaje, mostrar las Cataratas en Zoom a un pasajero que está en EE.UU o está en Alemania para seducirlo, para que venga el próximo año. Nunca más nos puede dejar una pandemia sin esperarla. Esto que nos pasó ahora, el que no aprendió la lección, quedamos fuera del sistema.

VM: Hay que estar preparados para que ocurra alguna crisis tremenda y ¿cuál sería la principal preparación?

– Primero, muchas veces los empresarios y la actividad turística, es como que va a un ritmo determinado, no estamos atentos a determinadas variables, por ejemplo, los créditos. El crédito de un cliente, si no me prepagás o crédito corto. Porque si no, puede suceder esto que ocurrió, me dejas una deuda. Y viceversa, es decir, el pasajero que se cerciore cuando va viajar a un destino, que lea bien el contrato chico para saber que no pierde y tiene la posibilidad de recuperar. Todo cambió. El tema de la salud lo mismo, siempre estar atento. A nosotros nos llamó mucho la atención que los asiáticos siempre venían con una mascarilla. A partir de ahora, en protocolos de salud, nunca más estaremos distendidos porque, en realidad, la salud es la que nos marca la actividad, acá se vio perfectamente.

VM: Eso en lo que ha pasado hasta ahora y de aquí a futuro, ¿cómo ves las perspectivas del sector turístico y en particular en Puerto Iguazú?

La bola de cristal no la tenemos, pero te puedo decir lo que está sucediendo. Nosotros para continuar, para más o menos ser lo que fuimos en algún momento, primer destino de la Argentina, elegido a nivel nacional y entre unos del mundo también, creo que lo más importante es nunca dejar de hacer la promoción. La actividad privada se tiene que poner de pie igual que la pública, en forma conjunta, mancomunada y salir con toda la fuerza a promocionar el destino porque estamos compitiendo con el mundo, un pasajero para nosotros es importante.

Y volver a las bases. Lo recibo al señor tal, nombre y apellido, súper personalizado y sobre todo que ese pasajero sea lo más importante para mí, sentirse único. Creo que para volver a retomar lo que fuimos, vamos a tener que desandar un camino bastante en mediano plazo a largo plazo, a corto plazo no creo.

El cambio a futuro va ser una atención más personalizada, un trato más personal con cada turista, valorarlo más. Es decir, un turista es importante.

– Un turista es más que importante igual que dos, que 100 o que 200. Creo que el tema de volver otra vez a la esencia de dónde nacimos, de dónde venimos…

VM: Importante en la escala, pero la individualidad en cada escala también lo es…

– Es así, correctamente. Ese es el recupero pronto que vamos a tener.

VM: Y la otra cuestión es el destino, la naturaleza.

– Destino de naturaleza sin lugar a dudas, el que no tiene naturaleza está con serios problemas porque inclusive la Organización Mundial del Turismo es lo que aconseja. Uno va en esa tendencia de volver al turismo regenerativo, a volver a la esencia, a ver la naturaleza, descubrirla. Veo un pájaro y quiero saber el nombre, veo una comida y quiero saber de qué elementos está compuesta. Ve un árbol y quiero saber de dónde viene, a quien en el medio ambiente beneficia, en la biodiversidad, esa es la tendencia.

VM: ¿Cómo está viendo la perspectiva del turismo extranjero no regional, sino el internacional europeo, americano, con respecto a la llegada a Puerto Iguazú?

– Es muy importante, si se abren los destinos, que haya conectividad, sin ella no hacemos nada. Para nosotros las líneas aéreas nos van a marcar un norte porque, así lleguen los vuelos de los principales destinos que nosotros operamos que son EE.UU y Europa, que son una de las regiones más fuertes como turismo receptivo en Iguazú, así que si hay líneas aéreas nosotros vamos a seguir creciendo y si también hay apertura en lo que es promoción. En este momento promoción turística me refiero a las promociones de ‘te hago este servicio y te cobro tal precio’ que sea muy claro. Para volver a retomar. Yo abrí mi hotel para sentirme bien, primero nosotros y después tentar a los clientes con servicios.

VM: Uno no va dejar de preguntarse, casi como reflexión de esta última etapa del año, ¿cómo sobrevivieron?

– El poder de resiliencia. Tenemos mucha resiliencia. La verdad que fue muy difícil porque, no solo por nosotros, la mente, fue un problema muy grande a nivel psicológico que tuvimos todos. En algún momento decíamos cuál es la salida, para dónde llegamos. Creo que nos queda todavía para recorrer. Pero sobre todo nuestro equipo. Al equipo había que mantenerlo activo para que también no decaiga. Otros se reinventaron, ayudarles a reinventarse y que continúen en otro camino.

Fue una suma de elementos que llegamos a esta etapa que uno dice ‘increíble lo que pasé’. Miro para atrás, fue un año muy sufrido. Y con mucho aprendizaje, mucha capacitación, permanente. Pero sobre todo en el tema de no perder el eje, que es el futuro. O sea, no quedarse en este presente, mirar para adelante y ese fue nuestro mensaje permanentemente a todos nuestros socios, inclusive de las instituciones de turismo como para salir adelante.

VM: Sobre este tema todo el mundo sabe en ambiente turístico misionero y también nacional, el trabajo, el peso, la influencia de sus empresas y como dirigente. Desde ese lugar hay muchos pequeños emprendimientos de turismo, medianos, ¿qué le diría que haga a partir de ahora?

– Para que estén preparados, primero es fundamental lo que aprendí en este tiempo es tener sí o sí un margen permanente, no te dejes estar, estate despierto todos los días, por ejemplo, en la parte económica. La mayoría reinvertimos todo porque somos soñadores. Tenés que tener un ahorro económico, sí ´o sí porque si no esto no lo aguantas. Por más banco que sea, por más que te den las ayudas si no tenés plata guardada no podés subsistir. Segundo tener un buen equipo que te aguante, consolidado, que esté trabajado con anterioridad y si hay una crisis de estas, ya estar preparados para la próxima. Y la tercera el poder de tener una rápida reacción. ‘Tengo este problema, es gravísimo, en estos nueve meses qué hice’. Hice determinados pasos para que no me lleve puesta esta pandemia, qué pasos seguí para achicarme, no solamente en costos sino estratégicamente a futuro, me sirve para cuando yo abra mi empresa. Esto es un aprendizaje de que cuando yo tengo mucho movimiento o muchos ingresos económicos tengo que saber pautar para adelante y tener una planificación muy estratégica.