Con planificación y anticipación Misiones logró mantener a la pandemia bajo control, mantener ese status dependerá de la predisposición de la gente a vacunarse

El 2021 era una esperanza para todos, un nuevo inicio que había tenido sus primeros indicios el 28 de diciembre del 2020, cuando comenzó el Plan de Vacunación contra el coronavirus en todo el país. Misiones se preparó, con una logística y más de 1000 agentes sanitarios que llevaron adelante la inmunización de quienes más riesgo corrían, personal de salud y adultos mayores. Eso permitió que la situación sanitaria estuviera controlada durante todo el año mientras la vacunación avanzaba. Hasta el momento fueron aplicadas más de 810.000 primeras dosis, 570.000 segundas dosis y 92.000 dosis de refuerzo. El surgimiento de una nueva ola de contagios en el mundo, con nuevas variantes del virus encuentra a Misiones bien surtida de vacunas, continuar manteniendo a raya al virus depende exclusivamente de la conducta de ciudadanos y de su disposición a vacunarse.

Mientras todos estaban expectantes de la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública sobre la vacunación, los turnos, la aplicación Alegra Med y los grupos etarios que podían vacunarse, los hospitales de Misiones se preparaban para retomar atenciones que fueron postergadas durante el 2020.

La provincia había sido precavida desde el inicio, con las decisiones y medidas del Gobierno de Misiones impulsadas por Oscar Herrera Ahuad, y el nuevo año que llegaba era un desafío. Lograr un alto porcentaje de vacunados iba a permitir bajar la tasa de contagios y mortalidad, devolviendo a cada misionero la oportunidad de disfrutar vacaciones, conciertos, festivales, reuniones con amigos y familiares, después de tanto tiempo.

Doce meses después de esa primera fotografía que recorrió cada grupo de Whatsapp, en donde un médico del Hospital de Fátima recibía la primera dosis contra el coronavirus, la provincia atraviesa un momento de estabilidad sanitaria, pero la clave está en mantenerla para este 2022.

“Estamos en una etapa donde hay un amesetamiento del número de casos, pero siempre Misiones estuvo entre las 3 provincias con menos casos registrados en el país y eso nos permitió liberar actividades durante este año”, dijo el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce.

El 2021 supuso, “atender los casos más urgentes que necesitaban una atención inmediata y se fue postergando por la pandemia, con las internaciones y cirugías y en esa atención está trabajando todo el sistema de salud público y privado, para que lleguemos a una salud óptima para todo este tipo de controles”, comentó Arce.

Vacunas, la esperanza de todos

Misiones llevó adelante un Plan de Vacunación en cada rincón, con la reciente implementación del programa del Ministerio de Salud “Tocó tu puerta”, en donde buscarán llegar a las zonas más rurales de la provincia para completar los esquemas de vacunación con segundas y terceras dosis.

La vacunación en Misiones comenzó el 28 de diciembre del año pasado y hasta el momento fueron aplicadas más de 810.000 primeras dosis y 570.000 segundas dosis. La tercera dosis ronda las 92.000 aplicaciones.

“Tenemos una cobertura importante, pero cuesta que la gente tome conciencia de vacunarse por varias razones. Una es que Misiones tiene una gran ruralidad y es difícil llegar a la segunda dosis, por eso el Ministerio de Salud pública inició con el programa “Toco tu Puerta”, en los cuales vamos a ir con los agentes sanitarios casa por casa para continuar con la vacunación”, explicó el Vicegobernador.

Otra de las razones por las que fue es difícil avanzar con segundas o terceras dosis de las vacunas, es la “percepción de riesgo”. “La gente ve que no se enferman, que disminuyó la tasa de mortalidad y entonces no tiene esa percepción de riesgo. Pero es fundamental tener las dosis completas de inmunización por dos cosas fundamentales, primero que disminuye el riesgo de internarse y morir por la enfermedad, y segundo porque los no vacunados son las mejores personas para las mutaciones del virus, como sucedió en Sudáfrica con la variante Ómicron, empezó en los países en donde tienen menor porcentaje de vacunados y esto es así en todo el mundo”, dijo.

Según el Vicegobernador, la vacuna contra el coronavirus tiene que formar parte del Calendario Nacional. “Tenemos 19 vacunas en el calendario y la del coronavirus va a incorporarse, pero lo más importante es que la gente sepa que la vacunación no solo tiene un beneficio individual sino también colectivo y hay que ser solidarios con la gente”, agregó.

Invertir, reforzar el sistema de salud y el recurso humano

El año 2020 estuvo marcado por una pandemia mundial, a la que Misiones le hizo frente robusteciendo la Salud Pública y Privada. Durante el 2021, esas inversiones mostraron sus resultados y afianzaron un sistema sanitario único en la región.

“La provincia viene trabajando en salud hace muchos años y cuando nos tocó algo inesperado como la pandemia, nosotros ya teníamos un sistema de salud con una inversión pública que nos permitió contener y atender los contagios, desde una internación grave a moderada. Si bien fue una pandemia que no tuvo una ocupación de camas importantes, de igual manera hemos robustecido el sistema de salud”, explicó Carlos Arce.

Inversión en la red sanitaria durante el 2021

-En el 2020 había 97 camas UTI / 2021: 219 camas UTI.

-Se han reforzado los CAPS, para fortalecer la Atención Primaria.

– Se inauguraron hospitales y se han fortalecido a un Nivel III: San Vicente, Oberá, Jardín América.

-Mayor complejidad en la atención médica: Eldorado, Apóstoles.

-Se han incorporado Unidades de Terapia Intensiva (UTI) y centros de atención oncológica.

– Red de traslados: 177 ambulancias recorriendo la provincia.

“Fuimos fortaleciendo el sistema de salud mientras transcurría de la pandemia y por suerte a ningún misionero le faltó una cama para atenderse, porque hemos activado a través del Ministerio de Salud pública una red de traslados que es importante y está fortalecida. Tenemos más de 177 ambulancias recorriendo la provincia, aumentando un 50% la disponibilidad de los traslados y eso hace que tengamos una red de atención, tanto a nivel primario que es lo diario y después lo secundario”, explicó Arce.

Otro punto de importancia en la inversión realizada dentro del sistema de salud público de la provincia, fue el recurso humano, fundamental para asegurar la mayor calidad de atención a cada misionero.

“Hemos sumado mucho recurso humano, con casi 1700 agentes sanitarios en toda la provincia que han sido los que vacunaron. También hemos incorporado profesionales de la salud, médicos, kinesiólogos, enfermeros, porque sin recurso humano esto tampoco es útil. Vimos la demanda y fuimos aumentando la oferta por encima de esa demanda, para ser precavidos porque en esta pandemia no sabemos la cantidad de internados que vamos a tener”, explicó Arce.

La complejidad médica en Misiones y en la Región

Misiones se ha posicionado en la región por la complejidad médica y calidad de atención en tratamientos, cirugías y trasplantes. Todos estos servicios están al alcance de cada misionero, que tiene hospitales Nivel III en toda la provincia y el Parque de la Salud, que brindan los 365 días del año la atención requerida por sus pacientes.

“Tenemos hospitales de Nivel III en Iguazú, San Vicente, Jardín América, Oberá, Posadas y Puerto Rico es el próximo a inaugurar. Geográficamente están bien distribuidos, pero es cierto que en Posadas se atienden las patologías más complejas, como una cirugía cardiovascular, un trasplante de médula ósea, tratamientos que necesitan una infraestructura, que con la derivación podemos solucionar esos problemas. Pero siempre hay que tener criterio médico, eso a veces nos hace tener una sobredemanda para derivaciones a la Capital. Pero todos los hospitales de Misiones tienen una muy buena atención y capacidad, por eso siempre cualquier tipo de atención tiene que ser con criterio médico”, explicó el Vicegobernador.

Esta complejidad, lograda con años de inversión y de atender la demanda de cada misionero, permitió que la medicina en Misiones sea única en el norte del país. “Tenemos tratamientos y métodos que son únicos en el Nordeste. Tenemos el primer y único Hospital público que hace un trasplante de médula ósea, algo que es muy caro para nuestros niños misioneros y además se hacen todo tipo de cirugías. Gracias a esta política, se ha disminuido en un 90% las derivaciones a otras provincias como Buenos Aires y la gran mayoría de las patologías se pueden atender en Posadas”, agregó.

Es de público conocimiento que los servicios médicos también han sido reconocidos y requeridos por provincias aledañas, como Corrientes y por los hermanos paraguayos. Esta demanda demostró la complejidad y calidad médica que tiene la provincia, la cual es elegida por médicos correntinos para hacer derivaciones y que sus pacientes pueden recibir un tratamiento adecuado o una mejor calidad de vida.

“Nosotros somos de atender con un criterio médico a quien viene con una urgencia, pero sí es cierto que somos muy conscientes que toda esta infraestructura y recurso humano se hizo con plata de los misioneros. Eso nos marca la prioridad de atención, si hay algo que se pueda atender en otra provincia, tratamos de hacer entender que nosotros buscamos la atención de los misioneros porque gran parte de lo que se invirtió en salud es con plata de ellos”, aclaró el mandatario provincial.

Fortalecer los programas de salud integral

Siguiendo con la línea de la complejidad médica en Misiones, los programas de salud llevados adelante por el Ministerio de Salud Pública, cumplen con el objetivo de brindar una atención integral en enfermedades con el HIV, Cáncer de Mama, de Cuello Uterino, de Colon, Diabetes y también programas relacionados a la concientización de las enfermedades de transmisión sexual.

“Tratamos de tener servicios que tengan una calidad de atención específica para cada patología. Misiones es la única provincia que por Ley tiene un Instituto Misionero del Cáncer, donde prácticamente se atienden la mayoría de los cánceres y tenemos programas que han dado mucha contención a los pacientes oncológicos”, dijo Arce.

Uno de los recientes lanzamientos fue el Programa de Prevención de Cáncer de Colon Rectal, que permitió la instalación de centros de endoscopia en Oberá y los próximos serán en Eldorado y en el Hospital Favaloro de Posadas.

“Siempre tratamos de dar una atención médica de acuerdo a la demanda que tenemos, si vemos que un servicio sobrepasa la demanda, entonces buscamos una unidad, que significa que un servicio trate al paciente de forma integral e interdisciplinaria. Reciben la atención de médicos de diferentes servicios en un solo lugar donde el paciente se puede ver contenido y beneficiado, sobre todo aquellos que vienen de otra localidad y que en el mismo día se puede atender de forma interdisciplinaria, eso es lo que estamos buscando en el Parque de la Salud”, agregó.

Siniestros viales, la preocupación actual

Misiones es la cuarta provincia con la mayor tasa de siniestralidad fatal, en relación a la cantidad de muertes por esta vía y la frecuencia con la que ocurren estos siniestros fatales, según un informe de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Frente a esta realidad, el Gobierno de Misiones ha invertido en ambulancias que vuelven a la Red de Traslados en el primer eslabón de la cadena, para salvar vidas durante los accidentes viales.

“Hay 277 unidades de traslados y eso significa que hay móviles distribuidos en toda la provincia. Lamentablemente Misiones es la cuarta provincia con más accidentes de tránsito por densidad de población y seguimos teniendo muchos siniestros viales, por eso hemos formado a los centros de atención primaria, a los ambulancieros y a los paramédicos, en lo que se llama la atención inmediata, porque a veces los primero 5 minutos en el lugar salvan una vida”, contó Carlos Arce.

Con la Red Traslados el accionar de los paramédicos es rápido y eficaz, dando la posibilidad de que los accidentados puedan recibir un tratamiento inmediato. “Hemos hecho cursos con las personas que recorren la provincia en las unidades de traslado móviles para que sepan atender adecuadamente en un accidente de tránsito. Tenemos una cobertura bastante completa en las rutas y sabemos cuáles son los lugares en donde hay más accidentes de tránsito, entonces ahí reforzamos la atención”, agregó.

2022, paso a paso

“Creo que vamos a estar mejor en el 2022, como estuvimos mejor durante este año respecto al 2020”, dijo Carlos Arce al pensar en las expectativas para el año entrante. Aseguró que la vacunación será el gran caballito de batalla, para hacer frente a las nuevas variantes y mantener la situación epidemiológica equilibrada.

“Misiones está preparada para esta pandemia, pero lo fundamental es que la gente se vacune porque los registros que tenemos de mortalidad por esta enfermedad son en un gran porcentaje de no vacunados. Independientemente de la capacidad que tenga la provincia de atención primaria, secundaria y de internación, los no vacunados tienen mucho más riesgo de ingresar a terapia intensiva, de sufrir la enfermedad”, dijo Arce.

Expresó que, “la salud siempre fue una política importante, tenemos una pandemia que ha dañado a la economía, a la calidad de vida de la gente y creo que vamos a mejorar, pero dependemos mucho del porcentaje de vacunación de la gente. Por eso creemos que este es el camino, nosotros sabemos que la economía mueve mucho en todo el país, pero siempre cuidando la salud. Creo que vamos a estar mejor en el 2022, como estuvimos mejor durante este año respecto al 2020, por eso mis grandes esperanzas y creo que vamos por ese camino”.

Contenido Relacionado