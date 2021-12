Tester de liberalismo en un país con Estado presente

Por Delio Varela (*)

Antes de desarrollar la nota que tengo prevista, vale hacer una advertencia, respecto de la forma que tengo de encarar el razonamiento. Es decir que debo advertir que mi razonamiento lineal y extremadamente simplista, puede soslayar el “sí, pero…”, que no es ni más ni menos, la advertencia de que las relaciones humanas son complejas y las relaciones políticas, lo son aun más. Ni hablar de hacer futurismo en la Argentina.

Dicho esto, veamos el panorama:

AÑO 2021:

Cerramos este año con varios datos interesantes, que los enumero, según los voy trayendo a la memoria, y desde ya que no configura un ranking:

1º) La economía del País, no creció, ni rebotó, solo se recuperó de un periodo nefasto como pocos en la historia, sea por pandemia o por acciones gubernamentales.

2º) Recibimos vacunas, algunas a destiempo y se vacunó al pueblo argentino que así lo quiso y aún se sigue pregonando la necesidad de la vacunación, si se desea evitar muertes innecesarias. Lamentablemente no todos consideran que la vacunación es el paliativo idóneo para la Pandemia COVID-19, con actitudes negacionista de dicha pandemia y de su paliativo.

3º) Hemos pasado una ola de COVID, con muchos fallecidos y con algún riesgo de saturación de las camas UTI disponible y esperando que la próxima ola sea mas benigna que la anterior y menos mortal.

4º) Se exteriorizó un importante déficit fiscal, que fue disminuido mediante contabilidad creativa y financiado con emisión, endeudamiento y ayuda del BCRA.

5º) La política de generación de dólares, tan necesaria para financiar el crecimiento, pago de deudas e importaciones, fue errática y a veces incomprensible (impedir las exportaciones de carne, cuando sabemos que hay sub-productos, o cortes vacunos, que no son de la preferencia del consumidor argentino, o grabar con impuestos o imponer requisitos cambiarios adicionales a una industria del presente y futuro que genera gran valor agregado como la tecnológica). –

6.º) Se incrementó la presión tributaria vía nuevos impuestos (grandes fortunas) o no reconociendo la caducidad de facultades delegadas, manteniendo alícuota adicional de Bienes Personales, no vigentes. –

7º) Se establecieron precios máximos para productos. –

8º) Se establecieron registros de exportaciones de trigo y maíz (o sea control de exportaciones).

9º) Se restringió el pago y eventual renegociación de la deuda privada y se continuó con un mercado cambiario CERRADO.

10º) El mercado LIBRE de cambio se traslado al Contado con Liquidación y al dólar SENEBI, que prácticamente duplica al dólar oficial. El dólar MEP, única forma legal de dolarizarse de los privados, fue objeto de controles de cantidad e inclusive amenazas de investigaciones Antilavado.

11º) Los salarios buscaron inicialmente, seguir la pauta presupuestaria, pero ante el inminente déficit de lo pautado con la realidad, se acordaron pautas de reconocimiento de dicho déficit y quizás algo más. Es decir, el salario corrió de atrás a la inflación. Lo mismo ocurrió con las Jubilaciones y Pensiones.

12º) La tasa de interés pasiva fue negativa en casi todo el año. –

13º) La inflación cerrará en torno al 50%, con una pauta presupuestaria de un 29%. –

14º) El dólar fue utilizado como ancla de la inflación, como también las tarifas de luz, gas, combustibles, transportes.

15º) Los subsidios crecen y crecen mes a mes, al igual que los déficits de las Empresas Públicas. –

16º) En el Tercer mundo, nuestro país se ubica en el numero 3 de los países con mayor deserción escolar, no obstante, la Asignación Universal por Hijo, cuyo objetivo era, casualmente, evitar dicha deserción.

17º) Se suspendieron las evaluaciones educativas APRENDER, las cuales aportan datos para la hoja de ruta a seguir y en las evaluaciones de la UNESCO, nos encuentra por debajo del promedio de los países evaluados, (16) con una notable caída desde el año 2013.

18º) Se renovó la prohibición de despido y desalentaron los mismos con un sistema de indemnización acrecentado.

19º) Se subvencionó la tasa de interés para determinadas actividades y grupos de Empresas.

20º) Se prorrogó y amplió la moratoria Impositiva y Previsional, para determinados deudores de la AFIP. –

Es DECIR, transcurrimos un año con un ESTADO PRESENTE, en casi todos los rubros del quehacer nacional.

AÑO 2022:

Invito al lector a hacer el siguiente ejercicio para hacer su propia evaluación de los hechos que enumeré y de esa manera tener su propio balance: califique del 1 al 10 a cada uno de los puntos citados y luego divida el resultado por la cantidad de puntos evaluados y tendrá un promedio.

El resultado obtenido revelará el grado de participación del Estado que pretende el lector:

De 8 a 10: QUIERO UN ESTADO PRESENTE.

De 5 a 7: QUIERO QUE EL ESTADO INTERVENGA SOLO EN CUESTIONES A DETERMINAR.

De 1 a 4. QUIERO UN ESTADO TOTALMENTE LIBERTARIO.

PD: de esta forma, considero que luego de este test, deberíamos actuar en consecuencia, para expresarles a nuestros representantes nuestro agrado o desagrado con el rumbo del estado.

Ni hablar, si el Estado publicara oficialmente sus gastos y proyectos realizados y evaluados (no sus anuncios) y nos permitiera expresarnos con un ME GUSTA o NO ME GUSTA. Sería un reclamo automático de la ciudadanía a sus gobernantes. –

Feliz Navidad, paz, trabajo y unión familiar.

(*) Contador Público Nacional

Related Posts