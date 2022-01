Tabacaleros esperan una mano del dólar para recuperar rentabilidad

La buena noticia para el sector tabacalero misionero es que la producción de la campaña 2020/2021 se vendió por completo y se espera que ocurra lo mismo con la campaña que está en pleno desarrollo y finalizará a mediados de 2022. La sequía provocó pérdidas en ambas cosechas, mientras que el atraso cambiario y la suba de costos amenazan la rentabilidad de la industria y la producción.

En entrevista con Visión Misionera 2022, el presidente de la Cooperativa Agroindustrial de Misiones, cuya sigla (CTM) remite todavía a su nombre anterior: Cooperativa Tabacalera de Misiones, Jorge Kappaunn brindó un balance de la actividad tabacalera en 2021 y detalló los desafíos que deberá enfrentar ese sector el año que comienza.

Como al resto de los agricultores de Misiones, a los productores tabacaleros también los afectó la sequía. Según Kappaunn, en la campaña que terminó en 2021 se cosechó 15% menos que lo esperado y para la presente campaña también se proyecta una pérdida respecto a lo planificado, aunque se estima que sería en un porcentaje menor.

La industria logró procesar y vender todo el tabaco entregado en 2021 a los precios comprometidos, lo que permitió que los productores cobraran en tiempo y forma por la materia prima que entregaron. La rentabilidad de los productores fue muy buena, lo que se vio reflejado en la economía de la costa del Uruguay.

El panorama para la campaña que está en curso se presenta un poco más complicado. La suba de los costos de la producción y el atraso cambiario -hay que recordar que la producción de burley se exporta íntegramente- son problemas que se fueron agudizando sobre el final de 2021 y si no tienen una corrección en 2022, será muy difícil garantizar un mínimo de rentabilidad para los productores.

El atraso cambiario hace que los costos aumenten más rápido que los precios de exportación, aun cuando se los mide en pesos, eso está dificultando la negociación de precios de la materia prima, tema que deberá resolverse antes de marzo para que el acopio comience con cierta normalidad y se eviten mayores pérdidas del tabaco colgado en los galpones o ya enfardado.

La presión impositiva es particularmente pesada para este sector, porque el tabaco es una de las pocas economías regionales que pagan retenciones a las exportaciones, impuesto que profundiza el efecto negativo del atraso cambiario.

Estas y otras cuestiones fueron abordadas en entrevista con Kappaunn.

Visión Misionera 2022: Empecemos con el balance. ¿Cómo fue para la cooperativa agro industrial y al sector tabacalero en general en 2021?

Jorge Kappaunn: La cosecha del año 2020 y 2021, porque es de dos años se planta en uno y se cosecha al otro año, fue regular. Nosotros tuvimos una sequía bastante prolongada y eso hizo que se perdiera un 15% de la producción que habíamos pensado cosechar.

El resto fue muy bueno, fue muy buena la venta, se vendió todo el tabaco al precio pactado con el contrato que teníamos. A los productores les fue regularmente, porque no obtuvieron los kilos que deseaban tener, entonces eso les hace que el costo de ellos sea mayor porque tuvieron menos kilos por hectárea.

A la cooperativa le fue bastante bien porque ya hace unos años nosotros aparte de la actividad de siembra de tabaco, de plantación y compra, tenemos servicio a terceros. La cooperativa hace 4 años empezó en un plan de inversiones para hacer que sea rentable la producción y empezamos a hacer servicio para Massalin, Alliance One, Blaza y para todas las empresas que trabajan en Misiones. Pasamos de procesar de un 55% el 95% de tabaco de Misiones.

VM2022: ¿Es decir que el tabaco misionero, que Massalin y otras compañías lo procesaba en plantas ubicadas en otras provincias, ahora lo procesan casi todo en la CTM?

Kappaunn: Hoy se hace todo en cooperativa, también la compra del tabaco para terceros. Por todos los servicios prestados nosotros le cobramos un canon a todas las empresas y más del 40% de ingreso que tiene la cooperativa son de servicios de terceros, por eso pudimos afrontar la deuda que tenía, hoy tenemos saneada la cooperativa.

Todo por buscar eficiencia y buscar que toda esta gente que trabaja de acá este totalmente ocupada durante los 12 meses del año y podamos sacar la cooperativa adelante y mantenerla en pie. Acá hay mucha gente trabajando, de forma permanente son 230 personas, pero en la época de procesos son más de 800 personas que trabajan. Tenemos un consumo de luz de 10 millones de pesos por mes, en todo eso hay que amortizar, hay 50 camionetas en el campo.

A partir también del mes pasado le hacemos todo lo que es agronomía en el campo a Massalin, pasamos a manejar la agronomía del tabaco de la provincia. Todos esos servicios la cooperativa los fue implementando para que le quede una moneda cada mes para afrontar todos los gastos permanentes que tenemos.

El tabaco dejó de ser rentable a partir de que se aplican las retenciones que son el 12% de la venta y es muy preocupante para nosotros porque es el único producto regional que paga retenciones, es una locura porque son más de 12 mil productores minifundistas que producen el tabaco en la provincia y pagamos retenciones.

VM2022: Hablamos de retenciones a las exportaciones.

Kappaunn: A las exportaciones, el 12% del valor se paga anticipado al momento de exportar. Porque vos antes tenés que poner la plata para comprar el insumo, para financiarle a los productores que hoy tenemos 4 millones y medio de dólares en mano de productores en forma de insumo, después tenés que juntar la plata o pedir de los bancos para comprar el tabaco, después tenés que pedirle a los bancos la plata para procesar, después tenés que pedir para pagar los impuestos al Estado y ahí recién a los 30 días empezás a cobrar tu plata y devolver toda la cadena con un 40 y pico por ciento de interés anual. En esa situación estábamos nosotros. Decí que la cooperativa pudo hacer todo lo que te vine mencionando para poder estar en pie hoy.

VM2022: ¿Hay cuestiones pendientes para definir en el sector tabacalero, el precio que todavía no se definió? ¿Cómo viene la cosecha?

Kappaunn: Está complicado, el volumen está muy bueno, creo que no vamos a tener el volumen deseado, porque hubo un algún trastorno de lluvias, pero creo que vamos a estar mejor que el año pasado, pero un poquito más complicados para resolver el tema del precio porque tenemos un dólar estancado, nosotros nos manejamos con el dólar divisa, el dólar divisa es el que nosotros exportamos y el Estado nos paga a nosotros cundo recibimos las divisas, creo que están como en 99 pesos, y tenemos un dólar que está valiendo 200 en la calle, esto se complica porque el dólar está por debajo de la inflación, si el dólar iba parejo con la inflación no hay problema.

Bueno tenemos un 45% de inflación, si le aplicáramos un aumento de 45% sobre el precio del año pasado los productores no perderían nada, pero hay un problema que la plata que nosotros vamos a recibir por las exportaciones está por debajo de la inflación y esto se complica un poco.

Por eso estamos peleando para que el Gobierno nacional nos baje las retenciones o nos quiten las retenciones, para que podamos pagar un precio que se relacione con la inflación, que esté acorde para que el productor recupere el trabajo, la dignidad de tu trabajo, como tiene cualquier obrero.

Hoy a los obreros de la cooperativa se les reconoce la inflación mes a mes, nosotros aplicamos todos los meses la inflación al sueldo del obrero para que no pierdan y queremos hacer lo mismo con el productor o un poquito mejor.

Entonces estamos esperando que se abra el abanico, nosotros podemos llegar hasta un punto, pero necesitamos que también el gobierno nacional mire por los 12 mil productores minifundistas y vea que la realidad es complicada.

Nosotros decimos que si el sector tabacalero aporta de cada paquete, que son 200 mangos, aporta el 80% de lo que vale ese paquete en impuestos, pero viene solo el 7% a la provincia y a nosotros nos dicen que no pueden bajar la retención porque les dan subsidio a los productores, pero sin embargo, el productor es el que pone la plantita de tabaco para que se forme el Fondo Especial del Tabaco y aporte el 80% del valor de la venta del cigarrillo, y entonces un poquito se contradice con los productos que pagan el 21%, yo creo que se le podría quitar las retenciones a los productores minifundistas ya la economía regional de Misiones.

VM2022: Mencionaste un tema que es fundamental, lo están mencionando todos los empresarios del sector exportador que tiene que ver con el atraso cambiario, ¿se siente mucho en relación a lo que fue el año pasado?

Kappaunn: Si esto sigue así y no tenemos una actualización cambiaria, todas las empresas que son exportadoras van a perder plata este año, porque los insumos subieron un 18% en dólares. Todo lo que nosotros compramos de afuera aumentó de 18 a 20 por ciento en dólares. Y la inflación fue un 45%, o sea, todos los costos se actualizaron y nosotros los ingresos por las vetas y exportaciones están totalmente retrasados, así que va a haber problema, va a haber un montón de problemas, gente sin trabajo.

Van a querer que se ajuste lo que no se hizo durante 4 años, se va a tener que hacer este año porque nosotros de algún lado tenemos que equilibrar la finanzas de la cooperativa, porque sino se complica. Esto es así, es una empresa que paga todos los impuestos, los salarios y que tiene que pagar la deuda, tiene que hacer todo como corresponde, así que hay que hacer los ajustes para que pueda hacer todo lo que se tiene que hacer.

VM2022: ¿Por qué hubo incrementos tan pronunciados en los insumos importados que usa el agro?, hablamos de aumentos en dólares.

Kappaunn: Pasa que el 70% de los insumos vienen de afuera, aumentaron en dólares, esta picardía nadie sabe por qué, pero estamos teniendo un problema de logística en Sudamérica entera. Y estamos teniendo problemas para sacar los contenedores del puerto y también los ingresos de los productos que utilizamos en el agro como el fertilizante y todo lo que son insumos para producir.

Hay problemas en todos los países que producen fertilizante, por la pandemia el uso de poca energía para producir y va a haber un faltante se cree de un 40% de insumos para el año que bien.

Va a haber un problema gravísimo en el sector agropecuario si no se hace nada para que se aumente la producción. Brasil está teniendo un problema gravísimo para el año que viene, Argentina también, y eso hace que encarezca los pocos insumos que hay en el mercado, el que hoy tiene insumos no los quiere vender o pide un precio por arriba de lo que cuesta.

VM2022: ¿Esta falta de insumos que se prevé se profundice en 2022 tiene que ver con la crisis que atraviesa la logística?

Kappaunn: Claro que sí, eso es así porque nosotros este año tuvimos muchos problemas para sacar el tabaco al mercado internacional porque no hay contenedores, no hay buques, los buques no entran en el puerto argentino, se van a otros puertos porque hay pocos buques transitando por el mar y prefieren irse a otros puertos y no al de Buenos Aires.

A nosotros nos cuesta porque a veces mandamos contenedores y te quedan dos o tres días, te cobran impuesto o multa para quedarte en el puerto, es toda una mafia terrible que por ahí uno no sabe cómo funciona. Pero el que paga es el que labura y el exportador.

Los problemas que tenemos hoy con los trabajadores, con los piqueteros y con todo eso, hace que retrase todo y quien terminan sufriendo es la clase trabajadora. Porque si la cooperativa pierde plata pierde puestos de trabajo.

Hoy es difícil, nosotros vendemos a una empresa que compra casi todo el tabaco, pero cada año nos está bajando un poquito el volumen y vamos perdiendo en volumen y en precio. En algún momento si seguimos así conflictivos porque no se acuerda el precio, que hoy seguimos pagando tanto impuesto y esas cosas se van a otro mercado.

VM2022: Mencionaste que hay dificultades para encontrar logística, transporte, buques, ¿hay menos y más caro?

Kappaunn: Para tirar un numero: un contenedor saliendo de la cooperativa al llegar al puerto cuesta 140 mil pesos, más los impuestos que te cobran para bajar el contenedor en el puerto serían unos 30 mil pesos más y más otros 35 mil pesos para que te den el papelito de que el contenedor ya subió en el buque.

Todos esos son gastos impresionantes, nosotros despachamos 500 contenedores, sumen lo que yo dije y sumen la plata que tiene que tener la cooperativa para exportar el tabaco y todo plata prestada hasta que vendas el tabaco y empiecen a venir los ingleses.

Es muy importante, cuando uno lo mira de afuera, una cooperativa o una empresa privada, no nos pasa solo a nosotros, les pasa a los privados también. Uno mira de afuera y dice que millonarios que son, pero con plata que vos terminas de pagar todas las deudas y te quedas con la monedita, entonces es fácil tirarle de afuera a cualquier institución, pero la realidad dentro de la cooperativa es otra, una pelea de día a día y es una lucha constante.

Por eso digo que me gustaría ser funcionario para administrar dinero de la recaudación y no plantar, generar el producto, venderlo, cobrarlo y devolver la plata a los que me prestaron. Eso es muy difícil.