Escenario 2020 y proyección al 2021

Por Delio Varela (*)

El objetivo de esta columna es presentar mi visión de la situación actual y su proyección a futuro. Lógicamente, como es una proyección, se establecen presupuestos y acciones que pueden o no ocurrir y que dependen, no solo del comportamiento de la oferta y la demanda, sino de medidas económicas, sociales y políticas que pueden condicionar los comportamientos de las personas y sociedad.

I.- Balance 2020:

1.- Caída del PBI en el año 2020: 12%.-

2.- Déficit fiscal u$s. 40.000.- (11% PBI)

3.- Presión tributaria 23.4 % s/PBI.-

4.- Gasto social 77% del Gasto Público.

5.- Actividad económica proyectada: – 11% / -12.6%

6.- Pobreza: 44%.

7.- Reservas u$s 38.000.-

II.- Proyección 2021:

1.- Se estima una recuperación del PBI, del 4%

2.- Disminución del déficit fiscal al 4% del PBI.

3.- Presión tributaria 24.8% s/PBI.

4.- Gasto Social en baja, no determinable aun.

6.- Actividad económica proyectada: + 4 %

6.- Pobreza: ¿?

7.- Reservas u$s. 38.000.M- + u$s 3.500M

Contenido Relacionado

Bien, hasta ahora solo números. ¿Cómo traducimos esta proyección a la vida real? Analicemos algunos de los temas sociales y económicos más relevantes:

-¿Habrá mayor demanda de trabajo? ¿Aumentará el empleo?

La mejora de la actividad económica, hace suponer que sí, que habría mayor demanda de empleos, quizás no la suficiente para compensar la caída ocurrida durante la pandemia, y en rubros selectivos.-

-¿Aumentará la actividad económica?

Sin dudar, la respuesta es sí. Estamos en un nivel muy bajo y las actividades post pandemia y vacuna mediante, irán recomponiendo su producción, sobre todo en actividades cuya caída fue muy abrupta (Turismo, -100%, Construcción, -30%, p.ej.).-

-¿Y el Estado?

Dado que no está previsto trabajar sobre el gasto público (excepto el gasto social vinculado a la pandemia), seguirá existiendo déficit fiscal que se prevé cubrir con emisión (más controlada), inflación (hasta 50% anual) más presión tributaria (impuesto a las Grandes Fortunas, eliminación de exenciones en Bienes Personales, no actualización de Mínimo no Imponible en Ganancias, incremento de alícuotas en Ingresos Brutos, incorporación de nuevas actividades, eliminación de exenciones).

Respecto de la presión tributaria existente y venidera, vale bien mencionar una frase del estimado Dr. Cesar Litvin: “Los contribuyentes somos los únicos que jugamos al fútbol sin arquero”

-¿Y la generación de riqueza para revertir la pobreza?

Con el esquema existente y proyectado, no hay forma de incentivar la inversión, que es la base fundamental sobre la cual se funda una proyección de un futuro sustentable.-

III.- Corolario:

De las preguntas y respuestas explicitadas más arriba, podemos inferir que:

Los problemas estructurales de un gasto público creciente e infinanciable, con este nivel de actividad, no desaparecerán.

Hace falta un cambio de paradigma.

¿Podrán las mismas personas que generaron esta situación, producir el cambio del sistema que permitiría proyectar un país diferente al que nos ha impuesto este esquema decadente, en este círculo vicioso?

Alguien dijo: “Haciendo lo mismo, no se puede prever un resultado diferente”

(*) Contador Público