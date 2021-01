Para María Bower, el mercado inmobiliario de Posadas no se resintió con la pandemia

La corredora inmobiliaria, titular de María Bower Propiedades, al realizar una evaluación del año consideró que si bien la pandemia produjo cambios en el rubro se incrementó la demanda de alquileres por los que regresaron a la provincia y adelantó un comienzo del año próximo con mucha demanda de propiedades por parte de inversores, destacando que si bien la fluctuación del valor del dólar produjo algunos altibajos en los precios de las propiedades, luego se reacomodaron porque destacó que el mercado inmobiliario local tiene un bajo índice de dolarización, así como los alquileres que se incrementaron muy por debajo del índice de inflación.

En una entrevista con Visión Misionera en la que se le pidió un balance del año que finaliza y una proyección del que se inicia, María Bower, dijo que la pandemia como en otros rubros provocó cambios, aunque en el inmobiliario destacó que “particularmente se agotaron los alquileres, no se consigue nada en este momento para alquilar y tiene que ver con mucha gente que regreso a la provincia y alquiló prácticamente todo lo que hay en el mercado. Estamos necesitando que construyan más propiedades, que ahí tenemos también un faltante de construcción que se empieza a notar ahora”.

Agregó que tienen previsto que haya movimiento en enero y sostuvo que “tiene que ver con la inquietud que hay en las redes en relación a adquirir inmuebles en la provincia de Misiones, esta gente podrá trasladarse en enero a la provincia y tenemos fe en que se puedan cerrar las operaciones. Tenemos buenas expectativas, antes de la pandemia nos preparábamos en enero para recibir a los estudiantes, como provincia de Casas de Estudio, de universidades nuevas y ahora nos estamos preparando para recibir a familias que van a venir a vivir a la provincia de Misiones”.

Sobre estas consultas de personas interesadas en adquirir propiedades, comentó que la mayoría de las consultas tienen que ver con predios en los alrededores de la ciudad de Posadas o unidades en edificios nuevos, “es gente que tiene una suma de dinero y hay que ajustar después a lo que el mercado ofrece. En este momento lo que el mercado tiene a disposición son propiedades de valores bastante importante en relación a otros tiempos, nos va a faltar lo que es la media, pero veremos cómo se va presentando en enero de acuerdo a lo que cada uno tiene para ofrecer a la gente que espera y esperamos que enero provoque esa diferencia que estamos esperando”.

En lo que hace a la fluctuación del valor del dólar y cómo impacta en el mercado inmobiliario, destacó Bower que el de Misiones no es un mercado que esté totalmente dolarizado, “es un mercado que sigue sosteniendo un 30-35 por ciento de dolarización lo que hizo que no sea tan complicado como en otros mercados inmobiliarios donde esta movilidad que provoco el dólar, que llego a casi los 200 pesos en un momento, provoco problemas porque de un día a otro las propiedades llegaron a subieron hasta un 20-30 por ciento”.

En el mismo sentido agregó que “también hubo un poco de inflación en el mercado que tenía que ver con esto de la fluctuación del dólar de hace un año a esta parte, hay propietarios que tenían en venta estas unidades y hubo que hacerle entender que no se podía sostener esos valores, aquellos que estaban en dólares, pero teníamos tasaciones en dólares y tasaciones en pesos, aquellos que teníamos en pesos han registrado una suba y aquellos que estaban dolarizados tuvimos que ajustar valores y han tenido una baja importante”.

Sobre el congelamiento del precio de los alquileres por parte del Gobierno nacional el titular de Bower Propiedades destacó que el DNU congelo solamente los alquileres de vivienda familiar, “no tocaba en absoluto los comerciales y esto hizo que tuviéramos que realizar reuniones y dialogo a los efectos que los locales comerciales no se desocuparan porque lo que estaba sucediendo nos estaba sucediendo a todos, no era algo particular de alguno de nuestros clientes, entonces hubo que aggiornar de alguna manera esos alquileres para que pudiera permanecer alquilado el local comercial”.

También destacó que con la reactivación de las actividades comerciales se recuperó la demanda de locales “se puede observar en el centro de la ciudad, somos una provincia y una ciudad atípica, fuimos la primer provincia que cerro sus fronteras porque tuvimos ese beneficio que nuestros dirigentes”, estacando las medidas tomadas por el Gobierno provincial al comenzar la pandemia, mencionando además que las fronteras permanecen cerradas lo que favorece que el dinero de los misioneros quede en la provincia.

En lo que hace al aumento del precio de los alquileres, indicó que en este escenario de pandemia la suba de los mismos no acompaño a la inflación, “algunos alquileres entraron en una meseta en algunos edificios y otros registraron una leve suba que no tiene relación con los porcentajes de inflación que tenemos que son altísimos”.

Por último se mostró a favor de la nueva Ley de Alquileres aprobada este año, “estamos contentos con la ley porque viene a darle un marco jurídico a todo lo que ya existía en usos y costumbres en el mercado inmobiliario, reconoce también a aquellos que están matriculados en el colegio respectivo y nos autoriza a cobrar honorarios por la intermediación, lo que es muy bueno porque da un marco legal al trabajo de los intermediarios de bienes inmuebles” que además sostuvo que es una muy buena ley porque fue muy trabajada por el sector de los inquilinos.

Por Emilio Juri