Ganaderos esperan que en 2022 se corrijan distorsiones de mercado y vuelvan las lluvias

La ganadería fue uno de los sectores que más sufrió la sequía que en 2021 se hizo presente por segundo año consecutivo en Misiones. Por la falta de lluvias disminuyó el rendimiento de las pasturas y escaseó la oferta de materia prima para suplementar la alimentación de los animales.

En la zona Norte de la provincia el problema se sintió con más fuerza. Víctor Chamula, presidente de la Asociación Ganadera de Andresito –uno de los municipios con mayor producción ganadera de la provincia- indicó que el número de engordadores o “feedloteros” allí cayó de 33 en 2020 a solo 5 en el año que termina.

El abrupto aumento de precios del maíz y la soja, impulsados por la sequía y por la suba en los precios internaciones, perjudicó especialmente a los engordadores que dependen de esos productos.

Además, la política de contención de precios en góndola que impulsó el Gobierno nacional, especialmente durante la segunda parte del año, generó distorsiones hacia adentro de la cadena que afectaron particularmente al eslabón feedlotero.

“Es interesante la propuesta del Gobierno nacional de acordar precios, no obstante debería poner el ojo en toda la cadena. Se entiende que el precio está marcado por el último eslabón, la comercialización o frigorífico y hacia atrás de la cadena hay problemas, especialmente en el eslabón del engorde, debería atender estos problemas el Gobierno para evitar problemas de abastecimiento a futuro o que caiga el stock ganadero en el país”, indicó Diego Carmona, presidente de Ganadera El Provenir, establecimiento dedicado al engorde ubicado en Apóstoles.

“Siempre que se buscan controlar precios finales, al interior de la cadena cambian los precios relativos y algún eslabón termina más perjudicado que los demás, ahí es cuando el Gobierno nacional debería llegar con alguna asistencia puntual para ese eslabón”, explicó.

Carmona remarcó además el efecto negativo que produjo la sequía en toda la cadena productiva y consideró necesario buscar alternativas de suplementación alimentaria que se adapten a las cada vez más frecuentes y severas sequías.

“El año pasado aguantamos con el stock que teníamos, pero este año se vio bastante complicada la producción. Reestructuramos la dieta de los animales con otros materiales que están en la zona, como cáscara de arroz, caña de azúcar. Fueron dos años complicados, esperemos que el año que viene llueva y tengamos mejores precios de granos y forraje… fue la sequía más grande de los últimos 60 años, es un fenómeno cada vez más frecuente, tendremos que ir volcando la producción a aquellos insumos que se adapten a esta realidad”, señaló.

La baja rentabilidad del eslabón engordador se interpuso en los planes de crecimiento de la ganadera El Provenir. “Estamos con 6.000 animales, es un número de piso, dependiendo de los momentos de la demanda aumentamos o bajamos el stock. Llegamos a tener más de 8000 animales, pero nos tenemos que ajustar a las cuestiones de mercado. La rentabilidad del eslabón feedlotero es muy baja actualmente, por eso redujimos stock, cuando el mercado nos permita tener rentabilidad en este eslabón, el objetivo es tener al menos 10 mil cabezas encerradas”, indicó.

La sequía golpeó a Andresito

El presidente de la Asociación Ganadera de Andresito, Víctor Chamula, resaltó que el clima perjudicó de manera severa al sector en el norte de la provincia. “En 2020 hemos tenido una sequía prolongadísima y se han perdido las dos cosechas, la temprana y la tardía. Tanto la que se hizo para grano como la que se hizo para silo, con el agravante de que tuvimos unos ataques inusuales de ‘la chicharrita’ que es una plaga que ataca a la raíz y seca la planta. Eso hizo que el sector ganadero sufra muchísimo porque los costos del grano subieron, se nos fueron muy arriba. Se sigue trayendo maíz de otras provincias y eso incide muchísimo en nuestros costos de producción porque tenemos el costo de Rentas, los fletes, los intermediarios y todas estas cuestiones que encarecen muchísimo la producción”, indicó.

Indicó que en 2019 funcionaban 32 engordadores que abastecían al frigorífico de la Cooperativa de Productores de Carne de Comandante Andresito (Coproca) de los que ahora quedan solamente cinco. “Esto produce un desabastecimiento de terneros de la zona. Eso hace que se tenga que traer hacienda gorda de otras provincias y por supuesto que eso hace también que nuestros costos se vayan muy arriba, le vuelvo a repetir por una cuestión impositiva, de Rentas, de fletes, o sea que mire por donde le mire, nosotros no podemos ser competitivos con el resto de la provincia y ni vamos a hablar con el resto del país”, indicó.

“Este año el productor trató de salvar a sus vacas, a las madres, a las fábricas de los terneros y como continuó la problemática, tuvimos una devastación de las vacas porque han adelgazado muchísimo, han mal parido los terneros, hubo muy mala leche, se han muerto muchos terneros por falta de alimento y con el agravante de que cuando tenemos mala calidad de agua, los productores que le dan agua a la hacienda en los tajamares, en las vertientes, en los pequeños arroyos, ¿qué pasa?, la vaca cuando llega a tomar el agua, lo primero que hace es defecar. Al haber poca cantidad de agua y no haber lluvias, vemos una altísima situación parasitológica, que es otra problemática que tenemos en la provincia de Misiones. Nosotros los misioneros para producir ganado tenemos un altísimo costo de sanidad, por los montes, estamos rodeados de parques, el clima húmedo, tenemos rabia y una infinidad de enfermedades que también nos juegan en contra. Es todo un combo, la alegría del colono nunca es completa”, sentenció.

Consideró que para mejorar la realidad del sector es necesario que los gobiernos nacional y provincial den una mano, no en forma de asistencia sino de quita de presión impositiva. “nuestro petitorio constante es, no que nos den una mano, que nos saquen una de encima… ya con eso es suficiente. Que podamos traer alimentos de otros lugares, que la carga impositiva no sea tan persecutoria y apretada. Pagamos demasiados impuestos, la gente no quiere trabajar por los planes sociales y todo este tipo de cosas y yo creo, a mí me parece que, el Estado provincial , nacional, tendrían que convocar a todas las partes para que aunemos criterios y que podamos ser parte de las decisiones que se tomen a nivel provincial en cuanto a la parte productiva, industrial… en base a la variedad de las opiniones siempre está la sabiduría”, finalizó.

Por Rafael Cortés