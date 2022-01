Exportaciones de madera: «El 2021 cerró con un récord histórico en precios y volumen»

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

La madera cierra un año record en precios y en volumen exportado y al 2022 se espera una demanda fuerte del mercado norteamericano. «Se estima que respecto al año 2020, habrían duplicado las ventas al exterior en 2021”, dijo Carlos Berninger, especialista en Comercio Internacional y exportador de madera, propietario de Carber SRL (Eldorado), en dialogó con Visión Misionera.

El especialista analizó la evolución del mercado internacional en el últimoaño y sostuvo que las exportaciones del sector forestal llegaron a niveles que marcarán uno de los mejores años de exportación de su historia, superando al año 2020 que marcó un inicio en la reactivación de las mismas.

«Esto se debió principalmente a la demanda histórica de madera por parte de los Estados Unidos y al incremento de los precios de mercado, más que a alguna mejora de competitividad de la exportación en la Argentina, que lejos están de concretarse. Es decir, las ventas logradas fueron gracias al mercado y lejos esta de ser fruto de políticas de ventas al exterior o incentivos nacionales», explicó en la entrevista.

«Fue un año récord en precios y volúmenes a nivel histórico, principalmente a nivel precio, que llegaron hasta a duplicarse en algunos casos», remarcó Berninger.

En cuanto a volúmenes, las industrias volvieron a los mejores años de exportación del sector, como lo fueron entre 2003 al 2006. “Pero recientemente, en estas ultimos meses del año los mismos comenzaron a caer”, advirtió.

De igual forma, consideró que lo mejor del año fue sin dudas la demanda sostenida del mercado internacional y los precios que ayudaron a las industrias a acomodarse luego de muchos años de estar al límite. «Las inversiones que pudieron realizarse en pos a incrementar volúmenes, dar valor agregado y generación de nuevos puestos de trabajo fue lo más destacado de 2021”, sostuvo Berninger.

En cuanto a lo peor del año, reflexionó que debido al buen año que se tuvo en el 2021 en la actividad forestal «los problemas del sector no fueron tan visibles. Por eso pido la precaución de que cuando el mercado comience a bajar, lo cual va a ocurrir en algún momento en el corto o mediano plazo, el gobierno acompañe con medidas que se pueda seguir trabajando con los clientes del exterior. No hay peor política e imagen para una empresa o país que la de «desaparecer» de los mercados. Costó muchos meses lograr convencer a los clientes que compren madera de la Argentina nuevamente, luego de tantos años fuera de los mercados. Pasado este excelente momento, habrá que cuidar este espacio ganado”, planteó.

Principales destinos y productos

El principal destino de la madera de pino de la Argentina al exterior son los Estados Unidos, y es el mercado que marca la tendencia mundial de este producto. Otros mercados que presentaron mayor demanda fueron países de Centroamérica, América del Sur y Asia, liderados por China. “Estos son los mercados que consumen el pino que crece en Sudamérica. Otros mercados como Europa también importaron algunos volúmenes de productos específicos”, indicó Berninger.

La demanda fue de todo tipo de productos, desde madera rústica, pasando por Madera Cepillada (4 caras) hasta Molduras y Tableros.

“Otras de las particularidades del 2021 fue el alza de precios de los fletes internacionales, con incrementos de entre un 600% y un 1.000% en los mismos. Esto provocó que los productos con bajo valor agregado ya estén saliendo del mercado y sigan firmes solo los de alto valor. El transporte llega a representar hasta el 50% del valor del producto embarcado en una madera rustica», agregó Berninger.

VM: ¿Es el mejor año de ventas al exterior de la última década?

Definitivamente fue el mejor año de ventas de la última década, pero como comente previamente, fue a pesar del Estado Nacional y no gracias al Estado, que durante el año no solo no eliminó alguna traba o impuesto a la exportación sino que lo incrementó.

VM: ¿Cuántas empresas madereras exportan en Misiones? En 2020 se estimaba eran unas 60 industrias en condiciones de exportar.

Prácticamente toda industria con capacidad de exportar logró hacerlo en 2021. Es decir, aquella industria que cuenta con secado de horno y está habilitada para exportar del sector, sin dudas envió productos al exterior. El sector tiene gran facilidad en adaptarse a la exportación, todo tipo y tamaño de empresa, ya que los productos son muy variados.

Y en cuanto al mercado interno, si bien no tengo información detallada porque no participo, entiendo que fue muy bueno durante el transcurso del año.

Por otra parte, no hubo importación de productos madereros que hayan afectado al mercado nacional. Pero sí hubo compras de maquinaria y bienes de capital por parte de las industrias, que están invirtiendo fuerte para crecer en capacidad de producción y agregado de valor a los productos. Lamentablemente con las medidas de traba al pago de importaciones de las últimas semanas, las mismas se van a ver afectadas.

VM: ¿Cómo afectó a la logística y los costos el problema de estancamiento de contenedores, etcétera?.

Lo que más afectó al mercado fue la falta de contenedores y el incremento de los fletes (que variaron de un 600% a un 1.000%).

Un ejemplo es un flete a Houston, que costaba U$ 1.000 por contenedor en mayo, y cerrando diciembre de 2021 alcanza los U$ 7.000.

La demanda de madera sigue fuerte, pero para los productos con bajo valor agregado. Esta diferencia de flete los dejó fuera de mercado, ya que los precios de la madera fabricada en USA quedaron a mejor precio que la madera importada.

No hubo en ningún momento problemas con los pagos ni cancelación de pedidos en 2021, si lo que se presentó fue la demora en algunas cargas.

VM: ¿Hubo alguna medida del Estado Nacional que favoreció a la exportación? ¿Y cuáles, en todo caso, siguen restando competitividad a quienes operan en el mercado internacional?

Durante el 2021 no se vio ninguna medida que permita mejorar la competitividad de las exportaciones. El dólar oficial sigue retenido, las retenciones fueron incrementadas, los costos de logística interno están iguales o incluso más caros que el año pasado.

Lamentablemente ante esta situación, cuando baje un poco la demanda, la Argentina -como siempre-, será la primera en quedar afuera de mercado internacional. No se puede competir con los países con costos de logística más bajos, que no pagan impuestos a la exportación y que tienen un dólar real de mercado.

VM: Y en este contexto de balance positivo en ventas ¿cuáles son las perspectivas del mercado internacional para 2022?

El mercado es sumamente volátil, es muy difícil predecir lo que pasará incluso mes a mes. En principio se puede ver que los productos de bajo valor agregado tendrán dificultades para retomar las exportaciones, debido a que no se espera que los fletes internacionales vayan a bajar mucho en cuanto a costos.

Para los otros productos de más valor agregado, algunos ya cubrieron la demanda del mercado, y sus ventas se estancaron. Otros aún siguen con buena demanda.

La buena noticia es que las perspectivas de construcción y demanda en general en Estados Unidos siguen muy fuerte para el año próximo, con lo cual la misma se acomodará.

Se espera una continuidad en los negocios, aunque no creo que a los precios actuales ni los mismos volúmenes.

VM: ¿Están comprometidos en pedidos para los próximos meses?

Hasta febrero o marzo muchas industrias ya tienen confirmados los pedidos, ya que en la exportación se trabaja con algunos meses de anticipación, así que para algunos productos la venta de los próximos meses está asegurada.

Contenido Relacionado