Punto de inflexión, para un mejor 2021

Por José María Arrua (*)

Nada original sería comenzar una columna de cierre de 2020, diciendo que fue un año especial, atípico, difícil, complejo. Hasta el cansancio, se le han puesto adjetivos de este tipo, se han hecho exhaustivos análisis y dado infinitas percepciones, y se seguirán haciendo. De todas, me inclino por cerrar este 2020, por una transversal: La que lo define como un punto de inflexión, ese momento (o año, en este caso), en el que nos “cae la ficha”, en el que algo se destraba, algo cambia dentro nuestro.

El resto de los calificativos, no dejan de tener validez. Pero es el punto de inflexión, o mejor dicho, lo que deviene de él, un quiebre que define la característica que perdura. Deja de ser un recuerdo, y se convierte en Presente, siempre. Y cambia. Nos cambia.

Por eso me gustaría, más hablar del año que termina, hablar del año que comienza, y de los que vienen por delante. Me gustaría que hablemos de la responsabilidad de este tiempo, y de los que vendrán.

Dicen que muchas veces, no valoramos lo que tenemos, hasta que lo perdemos. No fue menor, habernos dado cuenta de que, entre nuestras necesidades más básicas, podíamos encontrar un simple abrazo; un par de horas de risas con amigos o familiares; viajar, desconectarnos; un beso de mamá; o trabajar como lo solíamos hacer. Uno de los principales desafíos que tenemos hacia adelante, será el de no perder nuevamente la referencia de lo que nos pasó intrínsecamente durante el 2020, digo, más allá de la Cuarentena y la Pandemia.

La Cuarentena ya es casi una anécdota, y la Pandemia eventualmente, pasará. La humanidad a partir del 2021, estará centrada en no caer nuevamente en el acostumbramiento, no caer en la rutina que hace que la vorágine de la vida, convierte lo cotidiano en normal, en desapercibido.

Aprender hoy, y que nos dure para siempre, me dijo una profesora de secundaria. Ese es el desafío de todos, valorar cada minuto, cada paso, cada trayecto que atravesamos, cada pedacito de vida. Y en este sentido, vaya que Misiones tiene mucho para ayudarnos a valorar.

El punto de inflexión no nos sucedió sólo a nosotros, que tenemos al alcance de la mano un lugar maravilloso, único en el mundo. Hoy nosotros, los misioneros, valoramos más nuestra diversidad, nuestros contrastes, nuestras aguas, nuestra selva, nuestras posibilidades de contemplar atardeceres mágicos, en compañía o en soledad, frente a uno de nuestros ríos, dentro de la inmensidad de nuestra selva, o en alguna chacra del interior más profundo, sintiendo el aroma sublime de nuestra esencia.

Hoy, mirando hacia el futuro creo que los misioneros, además del desafío para con nosotros mismos, el del “no acostumbramiento” a nuestro entorno cercano y cotidiano, tenemos la oportunidad y la responsabilidad de darle a todo eso, la significancia que merece, no sólo para nosotros mismos, sino para el mundo entero. A partir de este tiempo, el mundo buscará en sus propios y particulares desafíos, una tierra como esta. Quien pueda venir, vendrá. Quien pueda volver, volverá. Y se comenzará a ver (más), como un destino aspiracional donde encontrar la conexión con la vida, la naturaleza y el planeta. La posición de ventaja que hoy tiene nuestra provincia de cara al futuro y particularmente al Turismo del futuro, es incalculable. Hoy, es por nosotros, por nuestros contemporáneos. Pero me atrevo a pensar y decir, que también es por nuestra posteridad, que necesita que hoy seamos (y permanezcamos), conscientes del valor de esta, nuestra tierra.

Al sector turístico, los llamo a una reflexión aún más profunda al respecto, entendiendo que el lugar ocupamos es más que fundamental. Ser parte del Turismo misionero hoy, implica una responsabilidad más importante que nunca antes, porque significa nada más y nada menos, que custodiar nuestro futuro. Mirar hacia adelante, y trabajar conscientes de lo que somos y tenemos, es nuestro desafío para este año que comienza, y para todos los que vendrán.

Les deseo a todos un feliz, y un mejor 2021.

(*) Ministro de Turismo de Misiones