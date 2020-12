InFoPro: La agenda de 2021 priorizará proyectos de pequeña escala para inversiones industriales de aprovechamiento de biomasa forestal

Desde secaderos para la transformación de pequeños aserraderos, usinas eléctricas de fuente de biomasa forestal, fábricas de pellets o industrias papeleras -no pasteras-, son los proyectos técnicos que se analizan y gestionan desde el Instituto Forestal Provincial para avanzar en inversiones foresto-industriales. “Estamos en búsqueda de financiamiento, son varios proyectos que cuentan con estudios de factibilidad e inversores interesados, pero hay que reactivarlos. Salto Encantado y Aristóbulo del Valle, San Vicente, Dos de Mayo y Montecarlo presentaron sus carpetas, y también hay un proyecto para la factibilidad de inversión de una papelera”, adelantó a Visión Misionera el presidente del organismo, Hugo Escalada.

“El desafío de nuestra gestión será de ser facilitadores para los PyMEs en proyectos que agreguen valor, generen empleo y desarrollo local. Además, en 2021 continuaremos con el trabajo institucional de dar a conocer la creación del Instituto y sus facultades, ya que será en el futuro el organismo rector de las políticas forestales, si logramos que se cumpla el cien por ciento de lo que propone la Ley de creación del Instituto, que es muy amplia”, indicó en extensa entrevista para detallar desde las facultades del organismo, el proceso polémico que se atravesó ante la decisión de fijar el precio mínimo de base por la tonelada de chip y raleo, y la agenda de prioridades al 2021, que incluye avanzar en la fijación de precios por los rollos aserrables y laminables. De esta forma, Misiones es la primera provincia del país en intervenir en el mercado de productos forestales.

El InFoPro se creó por Ley XVI Nº 120 en el año 2017, y finalmente en 2020 se dispuso su puesta en marcha, en paralelo a la Mesa Forestal Provincial. Su directorio está conformado por representantes del sector privado de la cadena foresto-industrial en su mayor parte, los gremios de UATRE y SOIM, y en representación del Estado Provincial el director del ente público no gubernamental, el Dr. Escalada. Además, cuentan con un Consejo Asesor conformado por profesionales de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM y del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, un representante de la Secretaria de Comercio y un representante del Ministerio de Industria.

«Hay una sobreoferta de materia prima que entendemos demanda inversiones industriales para su aprovechamiento. Este año hemos recorrido diferentes localidades y son varios los proyectos que se reactivaron, que tiene una posibilidad concreta de realizarse. Nosotros apoyamos con la gestión en los análisis técnicos de los proyectos, y somos gestores institucionales ante el Ministerio de Energía de la Nación o ante el nuevo Ministerio de Cambio Climático de Misiones, por ejemplo. A Patricio Lombardi le hemos entregado dos carpetas para que sean tratados con potenciales inversores de China. Serían presentados en una feria de inversiones internacionales, a la cual el gobierno de Misiones estaba invitado, pero finalmente se suspendió el encuentro por la pandemia. Pero los proyectos ya están, y se inició la búsqueda de financiamiento para concretarlos. Es decir, nuestro rol de facilitadores está en marcha”, explicó el presidente del InFoPro.

En Montecarlo, hay un gran proyecto de la Cooperativa Agrícola para instalar una fábrica de pellets, que ya cuenta con inversores privados interesados y movilizará la cuenca de productores, indicó Escalada. En tanto, en usinas eléctricas con fuente de biomasa forestal se estudian en Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Leandro N.Alem, San Vicente, entre otras.

De esta forma, remarcó el potencial que tiene Misiones en desarrollar inversiones vinculadas a la bioenergía, donde las usinas eléctricas de pequeña escala con fuente de abastecimiento de biomasa forestal se presentan como la alternativa más factible y sustentable.

VM: ¿Cuál fue la experiencia en la gestión en 2020, con la puesta en marcha del instituto?

Para mí, la experiencia comenzó desde que el proyecto de Ley de creación del INFOPRO ingresó a la Cámara de Diputados. Se debatió en el recinto, pero con casi nula presencia de quienes hoy están representados en este espacio. Fueron muy pocos los que participaron, no les interesó en su momento, no plantearon modificaciones. Uno de los temas que en la actualidad reclaman algunos sectores es la representatividad en el directorio, y podían haberlo hecho en aquel momento, hace 4 años atrás cuando se debatió la Ley. Estuvo dos años en comisión este proyecto. La idea era sentar a todos en una sola mesa a todos actores de la cadena foresto-industrial. Finalmente se sancionó la ley y el gobernador Herrera Ahuad lanza la Mesa Forestal en Misiones este año, y también puso en marcha el ente no estatal. Al tener un Instituto Forestal como espacio, no necesitas otra mesa de discusión, porque todos están representados en el Directorio para sentarse a proponer ideas, analizar medidas, dialogar. Pero dentro del esquema de institucionalización, lo más interesante es que solo tiene un representante del Estado en el directorio, en mi persona en la función actual de Presidente, el resto de los 8 directores representan al sector privado (asociaciones, cooperativas, cámaras industriales, productores, gremios, etcétera).

El sector industrial demanda más representantes en el directorio. Consideran que son un segmento más amplio y diversificado entre las PyMEs que involucran a distintas realidades. Piden un espacio, incluso organizaciones gremiales nacionales como AFoA, FAIMA y la AFCP. ¿Esto no es posible porque la ley estableció que su directorio sea integrado exclusivamente con entidades o representantes provinciales?

Primero, quiere hace una acepción clara. Hoy están pidiendo sentarse a la mesa de un Instituto que hace poco tiempo negaban. No es un tema menor.

Considero que es un gran avance y un gran salto que hoy quieran ser parte del Instituto, que hasta hace poco tiempo negaban sus facultades, la representatividad y funciones. No solamente eso, hasta decían que eran ilegales, que envió abogados a la mesa a decir que la fijación de precios mínimos era inconstitucional. La misma gente que hoy quiere sentarse a la mesa.

Entonces, la experiencia este año fue muy interesante. Atravesó distintas etapas, primero de institucionalizar la ley de creación del INFOPRO, hacerla conocer en toda la provincia, comunicar su alcance y funcionamiento.

Después, que cada uno elija su representante en el directorio con total libertad. Y después, en el directorio se votó entre sus integrantes la reglamentación para sus alcances y funcionamiento. En ese momento, nadie planteó mayor espacio o representatividad. Se acordó entre todos la reglamentación de funcionamiento del directorio.

Después que se fijaron los precios mínimos de chip y raleo, comenzaron los cuestionamientos de que no teníamos determinadas potestades, para pasar a solicitarnos al cierre del 2020 la posibilidad de integrar la mesa del directorio del Instituto. Pero son todas cuestiones que aparecen después de la fijación de precio, donde hubo un ejercicio de diálogo en la mesa ejecutiva.

También, para mí fue fundamental la conformación del Consejo Asesor. No conozco ningún otro organismo, ni siquiera el INYM, que tenga una etapa previa de estudio técnico sobre el tema a definir.

Lo que votamos al momento de fijar los precios mínimos de chip y raleo fue sobre la base de un estudio técnico, no fue sobre “nuestro saber y entender”. No hacemos nada improvisado. Todo sale en un esquema institucionalizado, lo que fijamos en directorio sale como dictamen y es publicado en el Boletín Oficial. Todo termina formado parte de un esquema legal, exigible y cumplible.

Este consejo está conformado por la Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, y con un representante de la secretaria de Comercio y del Ministerio de Industria de la provincia.

La realidad es que el Instituto tiene facultades muy amplias. Si lográramos desarrollar el cien por ciento del contenido de la ley, el INFOPRO está llamado a ser a futuro el órgano “rector” de las políticas forestales de la provincia.

VM: ¿Se sintió apoyado en este proceso por el gobernador ante la polémica que se generó tras la fijación del precio mínimo de chip y raleo?

Creo que la legitimidad está basada en la legalidad de lo que uno hace, y en la actitud en cómo uno lleva adelante las cosas. La transparencia, el esfuerzo, el empeño. Después, si hay o no apoyo, no es lo que voy buscando durante mi gestión. Desde que el gobernador me asignó al frente del InFoPro ya descuento que tengo su apoyo absoluto a mi gestión.

Claramente, cuando expresó su fuerte apoyo a la puesta en marcha del Instituto y la decisión de fijar el precio de base a los subproductos, durante el acto del Centro del Conocimiento en la que estuvo presente el presidente de la Nación, sentí su respaldo. Pero eso fue porque había un lobby muy fuerte de actores del sector en los medios de prensa, donde incluso decían que se iba a incendiar la provincia, que habría despido, que se paralizaría la actividad, que iban a marchar hacia la Casa de Gobierno. Finalmente nada de eso ocurrió. En ese contexto, que éramos tapa de los diarios todos los días, fue bueno recibir el mensaje de apoyo del gobernador, aunque fue ratificar su propia gestión y el camino a seguir.

Pero desde la creación de la ley busqué siempre el mismo objetivo, conformar una mesa de discusión institucional de temas forestales para todos.

Cerrando el año, en la mesa del directorio se sentaron las representantes de Arauco, Papel Misionero, Apicofom, Amayadap, con los productores primarios, los gremios, y no plantearon un impacto negativo o un caos. Al contrario, fue una reunión de muy buen diálogo, y todos los temas que se plantearon se aprobaron por votación unánime. Pensé que cuando se hablara de la fijación de precios de los rollos aserrables y laminables comenzaría todo de nuevo, que iban a poner el grito en el cielo. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Iniciaremos los estudios técnicos, cada sector aportará su información y en marzo volveremos a definir un precio de base, en este caso de los rollos aserrables y laminables.

VM: ¿Tienen información de cuál fue el impacto de la fijación de precio del chips y raleo en el sector?¿Se está cumpliendo el precio establecido?

El Instituto es un muy nuevo, y no tengo encuestadores para saber lo que está ocurriendo. De hecho, el hablar con la gente cuando recorro la provincia es lo que más me llega en forma directa. Sí tengo, diría, un fuerte regocijo de parte del sector primario, más allá de los resultados. El objetivo fue lograr transparentar los precios que se establecen en los productos forestales de toda la cadena. Era una necesidad transparentar los precios del mercado. Si el resultado es bueno o no el sector es una cuestión conexa, pero no es necesaria. Nosotros teníamos que fijar un precio mínimo, en forma técnica y de mercado. Otra cosa es el comportamiento del mercado.

No tengo estudios a diciembre de 2020, pero algunos directores de la zona norte explicaron que el precio oficial se está pagando. Y que en algunos casos, utilizan una nota de crédito. En lugar de pagar 1600 la tonelada de raleo, lo reciben por 1300 pesos como mínimo.

No tengo manera hoy de corroborar esto, pero sin dudas se podía pagar un mejor precio al productor primario por la materia prima. Pasamos de 600 pesos la tonelada a 1300 pesos. Es un gran avance.

VM¿ Como resultó la última reunión del directorio del año, que temas acordaron para la agenda 2021?

Se realizó el viernes 11 de diciembre. La modalidad de las sesiones es sin horario definido de cierre para su funcionamiento. Se puede extender todo lo que se necesite para discutir los temas del día para votación. Se plantearon dos temas centrales, iniciar el proceso de discusión para establecer el precio de rollo aserrable y laminable, y pidieron reorientar la administración de los fondos de la Tasa Forestal al combate de incendios

En el tema de la Tasa Forestal, hubo acuerdo para solicitar a la Provincia para los fondos que se recaudan por este concepto sean administrados en el InFoPro. Y la ley nos habilita para eso, es muy amplia la ley. Los productores e industriales pidieron que se destinen a fortalecer a los Bomberos Voluntarios de distintos municipios del norte de la provincia en Manejo de Fuego. Entendemos es una necesidad.

Fue invitado el ministro de Ecología, Mario Vialey, que explicó la situación de los incendios forestales y la situación de riesgo de la temporada, pero también las competencias que tiene para administrar o no los recursos de Manejo de Fuego, el funcionamiento del Plan Nacional y Provincial de Manejo de Fuego en relación con el trabajo coordinado con los bomberos voluntarios de Misiones.

En el tema de precios de rollos aserrables, tendremos un tiempo de estudios técnicos y de diálogo necesario para discutir, presentar los informes técnicos y los costos, y así en marzo próximo poder llegar a un acuerdo.

¿Por qué cree que no se concretan nuevas inversiones foresto-industriales en Misiones?

Por Patricia Escobar

