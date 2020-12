El presidente de la Cámara de Comercio de Posadas rescató el compromiso del sector comercial con la sociedad en la pandemia

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas (CCIP), Sergio Bresiski consideró a este 2020 que se va como un año único que dejó al mundo “patas para arriba” por la aparición de la pandemia del coronavirus Covid 19, aunque en el plano local rescató que a pesar de las dificultades del primer momento de la cuarentena se consolidó el compromiso del sector comercial con la sociedad y se mostró conforme con la dinámica que surgió con la apertura de las actividades.

En diálogo telefónico con Visión Misionera, el directivo de la CCIP al realizar un balance del año sostuvo que rescata en el empresariado misionero “la capacidad de ver el vaso medio lleno y como los diferentes sectores se fueron adaptando a las nuevas realidades como las ventas online y las demás herramientas a la que echaron mano, sobre todo, los comercios para mantener los niveles de actividad a pesar de las restricciones de la cuarentena, y que gracias a ello Posadas es la ciudad donde menos creció el desempleo”.

Destacó también Bresiski el cierre de las fronteras que permitió recuperar la demanda interna y que se reinvierta en la provincia el dinero que se iba a países vecinos lográndose con esta situación que se recuperen rubros que estaban deprimidos en Posadas por la competencia de Encarnación como neumáticos, telas, indumentaria, electrónica y otros, lo que generó un dinamismo interno muy interesante.

Contenido Relacionado

Como dato objetivo agregó que “el dinero que antes se iba por la frontera ahora circula en la provincia y logra un efecto derrame con lo cual hay más inversión, nuevos comercios, ampliaciones de los que ya estaban, generándose con ello nuevos empleos”, resaltando que es uno de los motivos por el cual “la provincia de Misiones lidera la reactivación económica comparativamente con otras provincias”.

Explicó que con esta dinámica se ha generado una nueva mano de obra y también como un beneficio extra del cierre de fronteras consideró que “no entra mano de obra de Paraguay que distorsionaba el mercado laboral porque al trabajar en negro cobraban más barato por día y esta situación eleva el poder adquisitivo local”, enfatizando que la frontera cerrada es una “nueva fortaleza” para Misiones.

El presidente de la Cámara de Comercio, mencionó también la actividad de la misma que con un trabajo articulado con el Gobierno provincial y municipal llevó adelante eventos muy importantes que ayudaron a la reactivación como el Black FrIday y Posadas Mágica, además de destacar el aporte que significa la continuación y mejora de los programas Ahora implementados por el Gobierno provincial y los bancos.

Agregó, desde su experiencia personal, que con el nuevo horario corrido se reactivó mucho el comercio periférico de la ciudad comentando que “entre las 17 y 19 horas se destacan niveles de trabajo muy positivos en los comercios de barrio”, reiterando que se generó “un dinamismo nuevo que no lo queremos perder” y destacó que existe la posibilidad de un consumo mayor si se consideran los 600 mil habitantes que residen en la zona metropolitana que integran Posadas, Garupá y Candelaria, “hoy tenemos ese valor y lo queremos conservar”.

Prefirió Bresiski no hablar del veto presidencial al artículo del Presupuesto Nacional 2021 que consideraba exenciones impositivas para provincias de frontera, destacando que “el veto no nos puede fisurar, fuimos todos detrás de un proyecto que creímos acertado y no debemos agrietarnos” y propuso no desalentarse y seguir trabajando en el mismo sentido para lograr el reconocimiento que merece Misiones.

Leer más

Alejandro Haene, presidente de la CEM: «Hay que enfocarse en la industria del conocimiento»