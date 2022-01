Conservación de bosques: en Misiones se registran 45 reservas privadas en el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas y sumarán nuevas propiedades al 2022

Por Patricia Escobar

@argentinaforest

En una entrevista con Mario Vialey, actual diputado provincial y ex ministro de Ecología de Misiones, dialogamos sobre las acciones realizadas durante su gestión al frente del organismo para el fortalecimiento del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas de la provincia con alianzas con propietarios de reservas naturales privadas, y su visión respecto a los desafíos legislativos que se vienen en el marco de la conservación y protección de los recursos naturales de la provincia.

Entre 2020 y 2021, el organismo logró integrar 14 reservas naturales privadas al sistema provincial, ya sea por ser una propiedad ubicada en un lugar estratégico para la selva misionera, por un criterio de alto valor de conservación por la biodiversidad que alberga, o por ser un proyecto de restauración para evitar mayor degradación a futuro y lograr oficializar un compromiso para los próximos 20 años de preservación del sitio.

“El año pasado logramos incorporar 9 reservas. Fue récord, el 2021 con la mayor cantidad de reservas privadas que se sumaron para formalizar su compromiso voluntario, ya que algunas propiedades tienen décadas destinadas a la conservación por decisión de los dueños. En trámite para el 2022 quedaron en proceso de gestión otras 5 reservas privadas que firmarán convenio en el corto plazo, aunque estamos seguros que continuarán agregándose otra más”, pronosticó Vialey en la entrevista con Visión Misionera 2022.

Entre las propiedades que se sumaron, podemos mencionar a las reservas privadas Itacuruzú y La Pendiente (Montecarlo), RP Marion Lehmann (Santiago de Liniers), la RP Curindy, RP Campamento Educativo Rincón Nazarí, RP Andresito, RP El Salto (Campo Grande), RP Don Rodolfo (Santa Ana), RP Monte Adentro (San Ignacio), RP Alas Multicolores, RP Biosfera Larumbe, RP Tekorenda (El Soberbio), RP Suiriri, RP Valle de la Alegría. Y para el transcurso del 2022 tienen en proceso en el organismo sumar importantes propiedades privadas con alto valor de conservación al sistema provincial.

La categoría de “Reserva Natural Privada” se establece según el Plan de Manejo presentado en el marco de la Ley XVI N°29. Estas pueden ser destinadas a un sector de conservación estricta, investigación, usos múltiples, con áreas para ser destinadas a ecoturismo, agroturismo, o alguna actividad asociada a un manejo forestal sostenible con restauración y también con producción responsable dentro de la propiedad, incluso la ganadería asociada al bosque nativo, una alternativa para los productores que se empieza a instalar fuerte en la provincia.

Por otra parte, el gobierno de Misiones ingresó al mercado global de carbono por lo tanto la áreas naturales protegidas públicas y aquellas privadas adheridas al sistema provincial son contabilizadas para la medición de emisiones y tendrán la oportunidad de gestionar proyectos con los futuros “Certificados de Emisión Responsable” que otorgará la provincia a través del Ministerio de Cambio Climático y se instrumentará a través de la Secretaria de Hacienda, entre otras iniciativas para la que se contará con el asesoramiento técnico para el sector privado.

Leé más: Sustentabilidad | El ingreso al mercado de carbono, la producción de hidrógeno verde y un plan de acción amigable con el ambiente hacen que el mundo pose su mirada en Misiones

El convenio de Cooperación y Compra de Créditos de Carbono derivados de un Programa Provincial REDD+ en Misiones, se firmó con la empresa Mercuria Energy Trading SA, según fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de Misiones. Entre las acciones que llevarán adelante, se indica:

1) Instrumentar la operatoria y emisión de los Créditos de Carbono.

2) Formalizar y reglamentar las tareas inherentes al fideicomiso.

3) Supervisar la recepción de los fondos.

4) Aprobar las solicitudes de desembolsos de la unidad de proyecto. 5) Supervisar el flujo de fondos del fideicomiso.

6) Acordar con el comprador el proceso de venta de los Créditos de Carbono, incluido el precio.

7) Auditar la aplicación de los fondos de los usos aprobados en los proyectos definidos.

8) Integrar el Comité del Proyecto del Programa Provincial REDD+.

9) Dar apoyo al Coordinador del Programa Provincial REDD+.

10) Aprobar el presupuesto del Programa Provincial REDD+.

11) Articular con el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, el Ministerio de Cambia Climático y otros Ministerios de corresponder, aspectos técnicos necesarios para el funcionamiento del Programa Provincial REDD+.

12) promover todo otro acto necesario para llevar adelante dicho Acuerdo.

Entre Parques Provinciales y Monumentos Naturales (24), Reservas de Biósfera Yabotí, Reservas Naturales Culturales (2), Reservas Ícticas (3), Parques Naturales Municipales (13), y Reservas Privadas (45), la provincia supera el millón de hectáreas de bosques nativos.

Mapa de las Reservas Naturales Privadas en Misiones. Fuente: Ministerio de Ecología

La conservación de la biodiversidad de la selva misionera o Bosque Atlántico como se la reconoce a la mata boscosa de la región a nivel internacional, es una aliada del desarrollo sostenible y de acciones climáticas para garantizar servicios ecosistémicos a toda la humanidad y diversidad biológica que existe en el planeta.

Estos servicios tienen un valor intangible para la sociedad, sin embargo los bosques nativos y las plantaciones forestales con buen manejo y regulación, garantizan bienes maderables de fuentes renovables más amigables con el ambiente. En tanto, se obtienen de los bosques nativos recursos para el desarrollo local, productos no maderables, medicinas, aportan en la fijación de carbono, provisión de agua, alimentos, paisaje escénico y ecoturismo, son patrimonio cultural para las poblaciones indígenas y rurales.

“Hay propietarios de reservas naturales que en forma voluntaria destinaron sus tierras con bosques nativos a conservación o turismo hace varias décadas, por su compromiso ambiental, y solamente han dado un paso más de formalizar esta decisión con la firma de convenios con el Ministerio de Ecología para ser declaradas Reservas Privadas y contar con el apoyo institucional para la protección del área natural que se brinda a través de los guardaparques, más allá de la cuestión impositiva que el Estado acompaña al propietario a partir de la firma con una eximición de un 80% del pago de impuestos inmobiliario (Rentas), la realidad es que la mayor ventaja que encuentran es la protección del patrimonio”, indicó Vialey.

El compromiso de Ecología a partir del convenio es los y las guardaparques de zona ayudarán a custodiar la propiedad privada, además de brindar el asesoramiento técnico que requieran.

“Es importante que se entienda que el Estado Provincial no se queda con la propiedad al firmar el convenio, siempre será del titular y sólo se incorpora al Sistema Provincial de ANP ratificando su compromiso voluntario, en este caso extendido para su conservación por 20 años, con todo lo que establece la legislación vigente. De esta forma, se fortalece una alianza público-privada para una mayor protección de los bosques, su restauración, y se mejora la comunicación ante situaciones de riesgo como de cazadores furtivos, apeo ilegal o intrusión, principales amenazas sobre el ambiente”, dijo.

Una de las principales amenazadas para la conservación es la intrusión, y de esta manera, se busca mayor presencia en el territorio. “Si hay un peligro de intrusión en un área protegida, delito que en la actualidad en Misiones está fuertemente penado, ante la detección rápida se pretende el desalojo inmediato. No se puede usurpar ninguna propiedad, pero en este caso, es un área identificada de alto valor ambiental, es un patrimonio que hay proteger para todos los misioneros

Las reservas privadas y sus oportunidades en el mercado de carbono

VM: ¿Cuál es la oportunidad que se presenta para los propietarios de reservas privadas de incorporarse a la economía verde?. Se está hablando a nivel global, a partir del proceso de adaptación y mitigación frente a la crisis ambiental por los efectos extremos del Cambio Climático y la pérdida de la Biodiversidad, que entre las alternativas de desarrollo sostenible y acción climática está el mercado de carbono. El sector privado tiene un rol importante en la conservación de la Selva Misionera. ¿Qué compensaciones económicas podrían obtener por conservar?

VM: Desde Misiones, es una política muy fuerte que se lleva adelante desde hace mucho tiempo sobre este aspecto de lograr un reconocimiento por conservar. El gobernador Oscar Herrera Ahuad, y desde la Cámara de Diputados el presidente del cuerpo, Carlos Rovira, hacen los reclamos correspondientes y creo que en el futuro cercano se empezará a recibir la compensación económica que se merece la provincia y que beneficiara a todos los misioneros, y especialmente a quienes conservan tierras con bosques nativos.

La venta de Bonos de Carbono (que se denominará Certificados de Emisión Responsable) aún está en proceso, debe fortalecer sus reglamentación y marco jurídico, que si bien hay avances, aún hay un trabajo pendiente por hacer en este sentido para brindar todas las garantías al sector privado.

Y también como Estado necesitamos garantías jurídicas, ya que somos “dueños” de las áreas naturales protegidas públicas que brindan un servicio ecosistémico a la sociedad y al planeta, que tiene un valor ambiental, se medirá este valor y estará disponible para emitir bonos de carbono.

Estamos avanzando en la economía verde, y este es un ingreso económico nuevo que tendrá el Estado Provincial que derramará en beneficio a todos los misioneros.

VM: En palabras simples ¿cómo puede un propietario ir pensando en esta alternativa en Misiones?

MV: Primero, que siga conservando, que sabemos que es un gran esfuerzo voluntario pero estamos más cerca de avanzar en los instrumentos jurídicos que sean de fácil acceso. El objetivo es lograr que en el futuro se pueda otorgar un certificado o bono al productor, y que esta emisión sea cotizada a nivel internacional. En eso está trabajando muy bien el Ministerio de Cambio Climático con un equipo de consultores.

Misiones ya firmó un primer convenio internacional con la empresa Mercuria y está trabajando en las garantías jurídicas para el privado. Hay muchos propietarios que podrían ingresar a la economía verde, hay que trabajar aun en las garantías y en ese aspecto es que el Estado provincial se adelantó a estos pasos que se vienen, para darle esa posibilidad al productor con un beneficio económico por conservación.

Mientras otras regiones, como la pampa húmeda, destinan unidades productivas a la soja, nosotros vamos a consolidar nuestra unidad productiva de “Servicios ecosistémico”. Eso es lo que vamos a ofrecer al mundo y es en beneficio de todos.

Ley 26.331: Misiones reclama mayor compensación ambiental

VM: Tener una propiedad destinada a la conservación es una inversión. Fue creada como una herramienta aliada para la protección ambiental de los bosques la Ley Nac. 26.331 que establece recursos para enriquecimiento de bosques nativos, proyecto de restauración, para obras de infraestructura para áreas a destinarse al ecoturismo, etcétera. Está en debate nuevamente en el país que los fondos “no llegan a las provincias” y que en el presupuesto nacional para el Ejercicio 2022 tampoco destinará lo que corresponde por ley. ¿Cuál es la situación de Misiones respecto a la Ley de Bosques?

MV: La realidad es que ninguno de los gobiernos nacionales consideró hasta ahora destinar del Presupuesto Nacional el 3% al Bosque Nativo, como dice la Ley. Esto nunca se cumplió. Y es por eso que nos damos cuenta que se “quita” de destinar a conservación muchísimo dinero. Se destina históricamente mucho menos de lo que corresponde a la protección ambiental de los bosques nativos.

Para el ejercicio 2022 se propuso en el Presupuesto alrededor de 1500 millones de pesos, cuando en realidad tendría que destinarse 30 mil millones de pesos, si la ley se cumpliera.

Es muy poco lo que se destina a la Ley de Bosques. Pero también hay que contar toda la verdad, y es que solo las provincias de Misiones y Jujuy cumplieron con la rendición del dinero recibido por la normativa. El Ministerio de Ambiente de la Nación tiene un fideicomiso sin poder ejecutar de 2 mil millones de pesos por el incumplimiento en la rendición del resto de las provincias del país.

Por ello es que, desde Misiones -junto con Jujuy- reclamamos que todas las provincias se pongan al día con las rendiciones, y así podamos destrabar el envío de los fondos disponibles en el fideicomiso para conseguir beneficios para nuestros bosques. Esta es la situación que frena el envío de más fondos a Misiones, por ejemplo.

Tenemos en Misiones proyectos en carpeta, esperando para ser elevados a Nación. Hemos recibido en 2021 unos 30 millones de pesos, correspondiente al ejercicio 2020.

Si esto lo miramos con la perspectiva de lo que tendría que haber recibido Misiones por Ley, estaríamos en el orden de 300 millones de pesos.

Por eso es el reclamo que desde la Provincia se hace respecto a que por nuestra biodiversidad, se debería estar recibiendo una compensación ambiental mayor por los servicios ecosistémicos que brinda nuestra selva misionera.

Puedo decir que en varias oportunidades hemos dialogado con el Ministro de Ambiente de Nación, Juan Cabandie, y tiene nuestra misma visión respecto a nuestro planteo. Pero para cambiar las cosas, hay que modificar las leyes. En ese contexto, estamos estudiando cómo se modifica por lo menos la ecuación polinómica para que las provincias que tienen mayor valor de conservación de biodiversidad – no de superficie sino de importancia ambiental de sus sitios- reciban más fondo.

Revalorización de Guardaparques y digitalización en el control de Bosques

VM: ¿Cuáles fueron los ejes de su gestión al asumir en el Ministerio de Ecología?

MV: Fue continuar fortaleciendo las ANP provinciales, atender la situación del plantel de guardaparques. Fue un pedido expreso del gobernador, que me pidió que dedique mucha atención al equipo de guardaparques. Me reuní con ellos y escuché sus inquietudes y hablamos de toda la problemática que tienen las ANP.

Un aporte importante, y de revalorización, fue el otorgar un incremento económico muy bueno. Los y las guardaparques siempre trabajaron con mucho compromiso, y est reconocimiento permitió avanzar con más ganas.

En la actualidad está conformado por 130 guardaparques (hombres y mujeres) que se dedican a la protección de más un millón de hectáreas entre parques provinciales y reservas integradas al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas.

Diría que necesitamos más, es un tema que lo hemos conversado con el gobernador oportunamente. Necesitamos incorporar más guardaparques para tener mayor control, vigilancia y fiscalización en el territorio.

Hemos avanzando en brindar más equipamientos, logística, indumentaria, reparación técnica de los vehículos para contar con un parque automotor en condiciones. Realmente cuando asumí nos encontrábamos con un parque automotor muy decaído, los guardaparques necesitaban camionetas 4×4 en condiciones para acceder a zonas complejas, y había muchos temas por mejorar.

Logramos establecer campañas de vigilancia en distintas zonas cada mes y medio. Esto no se puede hacer en forma mensual porque además ellos tienen sus puestos asignados en los Parques donde hay guardias todos los días.

De todas formas, las campañas especiales de control nos permitieron desbaratar campamentos ilegales, detener a cazadores furtivos, y marcar presencia en el territorio.

VM: ¿Cómo afectó la pandemia en el Control y Fiscalización en territorio?

MV: Fue el doble de esfuerzo. Al tener gente ociosa en su casa, salían al monte. Culturalmente siguen con la caza furtiva y entraban a las ANP y zonas de bosque nativo. En época de pandemia tuvimos que hacer cada 15 días rondas en determinadas áreas porque había mucha presión.

Decimos que tenemos resultados positivos cuando capturamos a la persona que hace el daño ambiental, pero es más positivo aún cuando volvemos a los lugares fiscalizados y nos encontramos con los trillos que se van cerrando. Eso significa que la capuera está creciendo y que no volvieron. Eso se empezó a ver, con mayor presencia de guardaparques.

VM: Los desmontes ilegales y el transporte de carga de madera nativa sin autorización de guías siguen siendo hoy en Misiones una infracción y no un delito ambiental…

No tenemos grandes extensiones de desmonte en la provincia, sino pequeñas extensiones. Pero la sumatoria de esto hace las grandes extensiones, porque fragmenta la selva y afecta la biodiversidad.

Desde Ecología son muy estrictos con los propietarios que vienen y solicitan cambio de uso de suelo, pero vamos sumando por otro lado a productores que no tienen titulo y que van año tras año tumbando una hectárea para hacer la siembra agrícola.

Es de esta forma que nos vamos encontrando con 100 hectáreas desmontadas en un área y en otro lugar otras 100, que sumado es un problema según el sitio donde se hizo reconversión de uso de suelo.

Hay permanentes controles, pero los agentes de Bosques realmente no dan abasto. El Control es necesario. En ese sentido queremos acompañar al organismo y a sus inspectores con mayor presencia en el territorio.

Otro aspecto positivo que quiero destacar es el fuerte compromiso social. La gente llama a la línea Ecología Te Escucha y denuncia un daño ambiental. Valora y cuida la selva misionera. El 90% de los casos denunciados fueron tal cual como lo indicaron. Hasta envían los puntos GPS, por lo tanto los inspectores llegan rápido al lugar y corroboran que efectivamente estaban haciendo daño.

El desafío de restauración en el PP Segismundo Welzc

VM: Una de las mejores noticias ambientales del año 2021 fue la restitución de la Justicia al Estado Provincial del Parque Provincial Segismundo Welzc, ubicado en el corredor biológico entre los parques Urugua-i y Foerster, que llevaba varios años de litigio por ocupación ilegal del área protegida. ¿Cómo han tomado este proceso, y en qué estado encontraron el lugar?

MV: Estamos muy contentos de haber recuperado este parque que tiene un rol importante de conservación en el sitio porque está limitando con otros parques y reservas privadas y su restauración a futuro es clave para la conectividad de la selva misionera en todo el corredor biológico.

Pero hablamos a futuro, hoy no. Los intrusos han avanzado sobre mas del 90% de las 200 hectáreas del parque, y convirtieron la superficie en uso agrícola – ganadero. Uno de los intrusos (el productor ganadero) se fue ni bien la Justicia le notificó de la sentencia final, pero hay otro intruso que se resiste a retirarse, y hemos realizado todas las gestiones para evitar la fuerza pública, pero no acepta las alternativas para trasladarse a Fracrán con su familia a emprender allí, pero la desecharon.

La verdad que estas dos personas se les ha dado un tiempo prudencial, incluso la sentencia data de 2015, y la justicia ordenó el desalojo con sentencia firme. No es solo la ocupación sino el daño ambiental realizado en el área protegida.

Uno de los ocupantes respondió al fallo y se fue. Otro no, desecharon las oportunidades propuestas y las instancias están agotadas.

En 2021 esta situación jurídica se resolvió, y si hay que usar la fuerza pública lo haremos, ya que debemos tomar posesión definitiva del inmueble. La ley es muy clara cuando se trata de un Área Natural Protegida. El parque es un área protegida del Estado Misionero, y no puede haber intrusos.

Es un parque que está dentro del Corredor Biológico Urugua-í Foerters, cerca del ecoducto, que limita con reservas privadas, y se une con el PN Iguazú. Este corredor es un ejemplo por su estado de recuperación de los bosques y la conservación que llevan adelante propietarios de reservas privadas. Es más, nos gustaría que el futuro que podamos unir a toda la provincia, entre privados y Estado, con este corredor biológico para que la fauna pueda trasladarse, un yaguareté, tapir, pumas, es un refugio de las aves.

El sueño es poder llegar desde Iguazú hasta Salto Encantado conectando la selva, y por qué no hasta el Sur de Misiones, con el primer Parque Federal Campo San Juan.

En esta área (Parque San Juan) se trabaja actualmente con un privado en un proyecto de 25 hectáreas de conservación, que quedará para el futuro. Privados, que unidos al Parque Federal al Campo San Juan, Parque Provincial Profundidad, se proponen hacer un corredor biológico de alto valor de conservación en el sur misionero, cerrando así un ecosistema de pastizales con Selva Paranaense.

«Se incorporarán más reservas privadas de alto valor en 2022»

VM: ¿Cómo concluye su gestión, cuál es el escenario que deja al 2022?

Bien. La Dirección de Áreas Naturales Protegidas desde hace varios años que viene trabajando en la planificación de sumar reservas privadas al sistema provincial, y se logró interpretar cómo deben transmitir al propietario los beneficios de declarar bajo ésta categoría su propiedad. Tras la firma de convenios con estas reservas privadas en 2021, muchas otras expresaron su voluntad de hacerlo, y sus trámites están en proceso. Es decir que habrá más convenios en 2022.

Entre ellas, Arauco Argentina que ya sumo las 8 mil hectáreas de San Pedro con el Valle de la Alegría, y está en proceso de incorporar al sistema otras propiedades de conservación voluntaria como la Reserva Natural San Jorge.

En tanto, en mi nueva función como legislador del Frente Renovador, desde la Cámara de Diputados seguiré acompañando al Ministerio de Ecología para poder incorporar las normativas que sean necesarias.

VM: ¿Ya lleva una agenda de temas a trabajar desde el Poder Legislativo?

MV: Sin dudas, como hablamos, hay mucho aún por hacer. Hay leyes que deben ser revisadas y otras que deben ser propuestas para el debate. Hay que discutir todo lo que corresponda hasta lograr que Misiones tenga un escenario excelente a los nuevos mercados que moverán la economía verde y el desarrollo sostenible. Esto es global, no se detiene más.

Lee más: Misiones | Conservación de ecosistemas únicos en el mundo, Camino de los Jesuitas y emprendimientos locales como valor de la nueva Ruta Escénica del Teyú Cuaré en San Ignacio

“Dejo una gestión de puertas abiertas en el ministerio”

VM: ¿A partir de su gestión, cuáles considera son los cambios que dejó en el organismo?

MV: Una de las cosas que valora la gente, que me dicen constantemente, es el diálogo. No me puedo autoevaluar, pero entiendo que dejo un ministerio de gestión de “puertas abiertas”.

El personal se siente parte de un equipo, hay una relación humana de importancia y un compromiso de trabajo que se logró en cada una de las áreas del organismo.

De igual forma, los consultores y profesionales que se han brindado para acompañar el proceso para encontrar respuestas rápidas a los problemas que se presentaban, sea de impacto ambiental, plan de manejo, ordenamiento territorial, bosques nativos, todos con el objetivo de agilizar todo aquello que venía siendo muy lento en el ministerio.

Otro tema que nos habíamos planteado lograr es la alianza publica privada con los propietarios de reserva privada para incorporarlos al sistema provincial, que lo hablamos anteriormente. Eso está en marcha, superando las 30 mil hectáreas comprometidas a conservación que están ya incorporadas.

Otro aspecto que considero de relevancia es que se logró avanzar en la incorporación de tecnología y la implementación de la guía electrónica SECVFOR, lo que nos da una idea de que tenemos en monte para ser industrializado

Funciona, y vamos a incorporar una APP que beneficiará al productor, industrial y al ministerio, para que pueda hacer los remitos en campos y ya no tenga que pedir autorización.

Hay mucho más, pero estos serían los ejes planteados que hemos logrado fortalecer en estos casi dos años.

VM: ¿La creación del ministerio de Cambio Climático jerarquizó al Ministerio de Ecología?

Son dos ministerios que deben trabajar codo a codo. Deben ir juntos porque se complementan uno a otro. Ecología maneja aspectos de conservación de bosques y protección de la biodiversidad, desarrollo sostenible, manejo sustentable, educación y prevención.

Cambio Climático debe conseguir las herramientas para seguir conservando todo lo que protegemos. Debe buscar los recursos para que los misioneros que tienen un capital ambiental, lo sigan sosteniendo.

Es muy difícil sostener la conservación si no se cumplen tres acciones: Sustentabilidad Ambiental, Social y Económica. Lo ambiental lo lleva adelante Ecología, y hay mucho por hacer.

Si llega la sustentabilidad económica, basada en lo ambiental, llegará la sustentabilidad social. Se deberá trabajar sí o sí en conjunto con Cambio Climático para lograr este objetivo.