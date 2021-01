Con inversión, el Cebac enfrentó el 2020: un año de pandemia que no dio descanso a los profesionales de la salud

Creado en el año 1967, el Centro de Estudios Bioquímicos de Alta Complejidad (Cebac) es prácticamente una marca registrada en la provincia de Misiones. El 2020 también constituyó un desafío para el Laboratorio y para los profesionales que trabajan allí. El Cebac, junto con los laboratorios de los hospitales públicos, trabajó en la recolección de muestras y análisis específicos para detectar casos de coronavirus en Misiones. “Este fue un año difícil para todos”, dijo el director, Carlos Insaurralde.

Por su parte, Graciela Carballo, directora bioquímica del Laboratorio, aseguró que se están analizando más de cien muestras por día.

Los especialistas del Cebac se ubicaron en los ingresos a la Provincia y además reorganizaron sus tareas para satisfacer la demanda de la población con la atención las 24 horas y en muchos casos, con la visita a domicilio.

“Este fue un año difícil para todos. Ya en el 2016 nos fuimos preparando cuando vimos que sería necesario tener un laboratorio de biología molecular. Misiones tiene la particularidad de ser una provincia dentro de la Argentina que al estar rodeada de tantos países limítrofes tiene el dengue, la leishmaniasis y otras enfermedades que llegan a la Argentina y muchas veces no el país no está preparado con los reactivos porque no se consiguen, ya que para la Argentina o Latinoamérica no son importantes”, relató. “La biología molecular te permite hacer algunas cosas manuales o fabricadas”, añadió.

“En el 2016 se montó el departamento de biología molecular. La bioquímica Graciela Carballo, que es la que dirige el departamento y Carmen Fernández empiezan la maestría en microbiología molecular, de hecho a ambas sólo les falta presentar la tesis. En el 2020 se incorpora la doctora Dahiana Urquiza que fue en este volumen que aumentó este año. Estuvimos siempre preparados”, contó.

Ya desatada la pandemia y con el avance de los casos en todo el país, así como en Misiones, el Cebac se convierte en uno de los laboratorios de referencia, trabajando en conjunto con la salud pública. “De hecho en abril comenzamos a hacer los test de PCR cuando recién la Anmat los aprobaba y los laboratorios privados podíamos comprar los reactivos. Por suerte Misiones tuvo muchos meses muy pocos casos, a diferencia de lo que pasaba en el país. Recién ahora estamos teniendo un pico”, explicó Insaurralde.

Contenido Relacionado

El director del Cebac contó que en medio de la pandemia “se aumentó el número de personal porque esto requiere una logística muy importante”. “Por mucho tiempo, nosotros hicimos los testeos en el Arco y en Centinela de las personas que necesitaban el PCR para ingresar a la Provincia y eso requiere una logística especial: horas extras y más personal”, dijo.

En ese sentido, insistió en que “la inversión económica fue importante y tuvimos que pedir crédito porque salía de la habitualidad el consumo en el laboratorio. Uno de los créditos nos dio la Provincia a través del Fondo de Crédito de Misiones que usamos para aumentar la capacidad de atención, compramos móvil, equipos y duplicamos la capacidad de proceso del laboratorio”. “Por eso hoy podemos procesar 300 a 400 muestras por día sin tener ningún tipo de problemas”, sostuvo.

Insaurralde contó que también cambió la modalidad de trabajo, porque en medio de la pandemia mucha gente tenía miedo de acercarse al laboratorio para realizarse análisis y pedían servicios a domicilio. “Hubo que duplicar el recurso humano y por suerte tenemos un recurso humano muy bueno y han trabajo todos estos meses de una manera impresionante y bajo la dirección de Graciela Carballo hay todo un equipo de administrativos y técnicos que están apoyando y no hay horarios, No paramos en todos estos meses, de hecho no habrá feriado de Navidad, ni Año Nuevo”, comentó.

El Laboratorio hoy en día tiene nueve sedes con 100 empleados. “Es una pyme en la cual hay una logística muy importante”, resaltó el bioquímico.

Insaurralde destacó también que el Cebac tiene un protocolo pensado para cuidar a sus propios trabajadores de la salud y al mismo tiempo, de esta forma cuidar a todos los pacientes que requieran algún servicio. “No escatimamos en gastos en cuestión de protección: barbijos, camisolines. Fue importante la erogación en ese rubro. Como fue un año difícil en relación a la inflación y el aumento del dólar, los descartables fueron una complicación muy grande que tuvieron tanto las clínicas como nosotros. En un momento el hisopo para tomar las muestras valía cuatro veces lo que vale ahora o no había, el equipo de protección llegó a valer 500 pesos es decir cinco veces lo que valía. Pero sabemos que la protección del personal es lo principal y de hecho tuvimos muy pocos eventos”, indicó.

“El 2021 hasta tanto no esté la vacuna y todos estemos vacunados no habrá ningún cambio. Seguirá en este mismo ritmo. Obviamente, durante la época de vacaciones de verano si la gente comienza a circular, va a haber más casos, eso es inevitable. Se normalizará cuando estemos todos vacunados, cosa que no será antes de mitad del año que viene. Con lo cual el primer semestre del 2021 será más de lo que ya tenemos”, concluyó Insaurralde.

Leer más:

El año de la pandemia: Salud Pública reaccionó e invirtió para afrontar la crisis generada por el coronavirus en Misiones

“Procesamos más de cien muestras por día”

La directora bioquímica del Centro de Estudios Bioquímicos de Alta Complejidad (Cebac), Graciela Carballo realizó un balance del trabajo realizado en el laboratorio y destacó que “se trabajó arduamente”. “Hubo momentos muy difíciles y también muy lindos, de mucha emoción, porque además de dar los resultados tratábamos de dar contención. Y la gente lo agradece”, añadió.

“Trabajamos arduamente. Desde el siete de abril comenzamos a hacer los testeos para Sarcov II, una pandemia mundial donde creo que nos encontramos a la altura de las circunstancias. Hemos puesto todo, somos un equipo y también en colaboración con el Ministerio de Salud de la Provincia con el cual hemos podido generar un convenio de colaboración y trabajo y pusimos a disposición nuestro equipamiento y tecnología y personal capacitado”, indicó la especialista.

“El laboratorio ya venía preparándose porque ya venía procesando muestras de PCR en real time pero para Hiv, citomegalovirus, clamidia, testeos de dengue, influenza y hpv, entonces estábamos desarrollando esta área y este virus (Covid-19) vino a perfeccionarnos en un doctorado rápido”, analizó.

“No habíamos dado que para el dengue ya necesitábamos una técnica superior por eso incorporamos el real time pcr para dengue. Ahí empezamos a movilizarnos, pero al llegar el coronavirus y los reactivos, experimentamos la técnica y finalmente nos sentimos capacitados. Hoy por hoy estamos procesando más de cien muestras por día y nos ayuda mucho el sistema automatizado que tenemos de extracción y purificación de ácido nucleico”, especificó.

Por otro lado, Carballo sostuvo que los testeos fueron en aumento a medida que aumentan los casos en Misiones. “Aumentó el testeo porque aumentaron los casos paulatinamente. Hubo muchos meses en los que hacíamos el testeo para el ingreso a Misiones, pero hoy el brote va en aumento en la Provincia”, explicó.

Carballo también destacó la “sinergia” con la trabajan los sectores públicos y privados. “Cuando uno se enfrenta a problemas muy grandes hay que sumar esfuerzo. Se trabajó y se colaboró mucho”, sostuvo.

En este punto, la especialista insistió en que el Cebac está preparándose “responsablemente” porque no es descabellado pensar que a la pandemia puedan sumarse casos de dengue. “Este año se trabajó mucho en la prevención del dengue y descacharrización y esperamos que no sea un brote grande. Tenemos el mismo recurso humano y tecnológico para ambos virus”, explicó.

Estrés del personal de Salud

Este año más que nunca se habló de los héroes de guardapolvo blanco, quienes pusieron el cuerpo para hacer frente a la pandemia de coronavirus. “Hubo momentos muy difíciles y también muy lindos, de mucha emoción, porque además de dar los resultados tratábamos de dar contención. Y la gente lo agradece”, puntualizó finalmente.

Por Alejandra Delimia